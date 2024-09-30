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Топ продуктов, повышающих уровень тестостерона

Какие продукты нужно употреблять мужчинам

30 сентября 2024, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Тестостерон является ключевым гормоном для мужского здоровья, влияющим на мышечную массу, энергию, настроение и общее самочувствие. Снижение уровня тестостерона может привести к различным проблемам со здоровьем, включая потерю мышечной массы, снижение либидо и депрессию. Какие продукты могут помочь повысить уровень тестостерона естественным путем, сообщает портал "Комментарии".

Топ продуктов, повышающих уровень тестостерона

Иллюстративное фото

Чтобы повысить уровень тестостерона следует употреблять следующие продукты:

  • Жирная рыба, такая как лосось, тунец и макрель, богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые важны для выработки тестостерона. Исследования показывают, что у мужчин с низким уровнем витамина D чаще имеют низкий уровень тестостерона. Омега-3 жирные кислоты также способствуют здоровью сердца и уменьшают воспаление, что положительно влияет на состояние здоровья.

  • Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и капуста, богаты магнием, который положительно влияет на уровень тестостерона. Магний помогает снижать уровень кортизола, гормона стресса, который может подавлять выработку тестостерона.

  • Яйца, особенно желтки, содержат витамин D и холестерин, которые важны для выработки тестостерона. Витамин D помогает регулировать гормональный баланс, а холестерин является предшественником синтеза тестостерона.

  • Орехи и семена, такие как бразильские орехи и семена тыквы, богаты цинком и селеном, которые важны для выработки тестостерона. Цинк помогает поддерживать здоровье сперматозоидов и повышает уровень тестостерона, в то время как селен способствует антиоксидантной защите клеток.

  • Чеснок является мощным антиоксидантом, помогающим снижать уровень кортизола и повышать уровень тестостерона. Исследования показывают, что чеснок может повышать эффективность клеток, производящих тестостерон, благодаря своим антиоксидантным свойствам.

  • Авокадо богат здоровыми жирами, витаминами и минералами, которые поддерживают гормональный баланс. Содержащийся в авокадо витамин Е помогает улучшить качество спермы и повысить уровень тестостерона. Кроме того, авокадо содержит калий, способствующий здоровью сердца.

Поддержание здорового уровня тестостерона важно для общего здоровья и самочувствия. Следовательно, следует употреблять продукты, указанные выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему мужчинам важно посещать уролога, даже если ничего не беспокоит.



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