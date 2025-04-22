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Топ продуктов, которые вредно есть на ночь

Названы продукты, которые вредно есть на ночь

сегодня, 21:30
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Несмотря на распространенное мнение, что на ночь всегда вредно, главное – это выбор продуктов. Некоторые из них могут не только мешать спокойному сну, но и негативно влиять на пищеварение и общее самочувствие. Употребление тяжелой, жирной или кислой пищи перед сном может привести к дискомфорту, изжоге, нарушению сна и другим неприятным последствиям.

Топ продуктов, которые вредно есть на ночь

Продукты. Иллюстративное фото

Жирная пища переваривается медленно, что заставляет пищеварительную систему активно работать в течение длительного времени, когда организм должен готовиться к отдыху. Это может привести к ощущению тяжести в желудке, вздутии и дискомфорте, усложняя засыпание и ухудшая качество сна.

Употребление большого количества сахара перед сном может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови, за которыми следует резкое падение. Эти колебания могут нарушить сон, вызывая беспокойство и пробуждение среди ночи. Кроме того, избыток сахара ночью способствует отложению жира.

Кофеин является стимулятором, который может препятствовать засыпанию и ухудшать качество сна. Его действие может занять несколько часов, поэтому употребление кофе, чая, энергетических напитков или даже некоторых газированных напитков перед сном категорически не рекомендуется.

Хотя алкоголь может сначала вызвать сонливость, впоследствии он нарушает нормальные циклы сна, приводя к беспокойному сну, частым пробуждениям и снижению его качества. Кроме того, алкоголь может усугублять симптомы апноэ сна.

Цитрусовые фрукты и другие кислые продукты могут раздражать слизистую желудка и вызвать изжогу, особенно у людей, подверженных кислотному рефлюксу.

Шоколад содержит кофеин и теобромин, которые также стимуляторы и могут мешать сну. Кроме того, темный шоколад имеет более высокое содержание кофеина по сравнению с молочным.

Хотя поддержание водного баланса важно, употребление большого количества жидкости непосредственно перед сном может привести к частым ночным пробуждениям для посещения туалета, нарушая таким образом качество сна.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты можно есть на ночь.




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