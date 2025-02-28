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Топ продуктов, которые спасут легкие

Распространенные продукты, которые спасут легкие

сегодня, 05:30
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Кречмаровская Наталия

Здоровье лёгких чрезвычайно важно для общего самочувствия. Загрязнение воздуха, курение и другие факторы могут значительно ухудшить состояние легких. Однако этого можно предотвратить – нужно знать, какие продукты следует добавить в рацион.

Топ продуктов, которые спасут легкие

Иллюстративное фото

Яблоки богаты антиоксидантами, в том числе флавоноидами и витамином С. Они помогут защитить легкие от окислительного стресса и воспаления. Исследования показали, что регулярное потребление яблок способствует улучшению функции лёгких и снижению риска развития астмы.

Помидоры являются отличным источником ликопина, мощного антиоксиданта, защищающего легкие от повреждения, вызванного свободными радикалами. Исследования показали, что потребление помидоров может снизить симптомы астмы и улучшить функцию легких.

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста и брюссельская капуста, содержат соединения, которые помогают очистить легкие и защищают их от канцерогенов. Исследования показали, что потребление крестоцветных овощей связано с понижением риска развития рака легких.

Жирная рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительными свойствами. Исследования показали, что потребление жирной рыбы может улучшить функцию легких и снизить симптомы астмы.

Зеленый чай богат антиоксидантами, в частности катехинами, помогающими защитить легкие от окислительного стресса и воспаления. Исследования показали, что потребление зеленого чая может улучшить функцию легких и снизить риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

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