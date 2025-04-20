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ТОП-6 продуктов, которые можно есть на ночь

Продукты, которые можно есть на ночь без ущерба для фигуры

сегодня, 00:45
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Кречмаровская Наталия

Распространенным мнением является то, что есть ночь вредно и это приводит к набору веса. Однако, если вы чувствуете голод перед сном, правильный выбор продуктов может не только унять его, но и способствовать лучшему сну и даже метаболизму. Главное – выбирать легкие, питательные и не слишком калорийные варианты.

ТОП-6 продуктов, которые можно есть на ночь

Еда на ночь. Иллюстративное фото

Теплое молоко

Много лет теплое молоко считается традиционным средством для улучшения сна. Оно содержит триптофан, аминокислоту, которая способствует выработке серотонина и мелатонина – гормонов, регулирующих сон. Кроме того, психологический комфорт от теплого напитка может иметь успокаивающий эффект.

Миндаль

Миндаль является отличным источником магния, минерала, который играет важную роль в расслаблении мышц и нервов, готовя организм ко сну. Он также содержит триптофан и мелатонин. Однако следует помнить об умеренности из-за высокой калорийности орехов. Небольшая горстка миндаля будет идеальным вариантом.

Киви

Киви – это низкокалорийный фрукт, богатый витаминами C и K, а также серотонин. Исследования показывают, что киви перед сном может улучшить качество и продолжительность сна.

Вишни (особенно терпкие)

Вишни, особенно терпкие сорта, являются природным источником мелатонина. Употребление вишневого сока или небольшого количества свежих или замороженных вишен перед сном может помочь регулировать цикл сна-бодрствования.

Овсянка

Небольшая порция овсянки может быть сытным и полезным ночным перекусом. Овсянка содержит сложные углеводы, которые медленно перевариваются, поддерживая стабильный уровень сахара в крови в течение ночи. Она также является источником магния и триптофана. Важно готовить овсянку без добавления большого количества сахара.

Бананы

Бананы являются хорошим источником калия и магния, помогающими расслабить мышцы. Они также содержат триптофаны. Однако следует выбирать не слишком спелые бананы, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс.

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