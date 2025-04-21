Топ-5 продуктов, от которых для здоровья больше вреда, чем пользы

Несмотря на то, что большинство продуктов продолжают дорожать в цене, качество их от этого не улучшается. Более того, немало из них содержат скрытую опасность и могут нанести вред здоровью. Об этом у себя в Instagram рассказал нутрициолог и тренер Юрий Попко.

Супермаркет. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что лидером антирейтинга есть колбасные изделия. Сюда относятся сосиски и сардельки, в которых часто сырье непонятно качества и в составе можно увидеть список непонятных названий, аббревиатур.

"Если заглянуть в состав, там вы найдете и сахар, и красители, усилители вкуса, загустители, стабилизаторы и неизвестно что, я даже сам порой не знаю таких составляющих, что они там напихали", — добавил эксперт.

По его словам, некоторые из этих добавок плохо влияют на кишечную микрофлору, могут провоцировать различные серьезные заболевания.

На втором месте идут кондитерские изделия. Речь идет об изделиях именно промышленного производства, такое как продается в супермаркетах. Основная составляющая — это сахар, дешевое пальмовое масло, загустители, красители и подсластители. Избыток сахара и калорий в организме приводит к воспалительным процессам и преждевременному старению.

В тройке антирейтинга прогнозируемо оказалась сладкая вода. Популярные сладкие воды содержат сплошной сахар и крашеную воду.

"У меня улыбку вызывают люди, которые говорят "сахар не потребляю, пью теперь чай без него" и в то же время в литре сладкой газировки 22 ложки сахара", — сказал Попко.

На четвертом месте блюда, которые жаренные во фритюре. Такие продукты, как чипсы, картофель фри и все из фритюрницы являются сильным канцерогеном, который из организма очень сложно выводится. Организм не умеет расщеплять трансжиры и это может привести к раку и другим болезням.

И замыкают Топ-5 дорогих, но неполезных продуктов йогурты с наполнителями. В таких йогуртах очень много сахара, некачественных наполнителей и загустителей.

Домашний йогурт — это суперфуд, а магазинный – это вредный продукт в 90% случаях. Лучше всего покупать классический или кефир. Натуральный йогурт и кефир – это лучший пробиотик, которые принесет организму только пользу.

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