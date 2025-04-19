logo

BTC/USD

84926.00

ETH/USD

1597.55

LTC/USD

76.14

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Названа скрытая опасность популярного продукта: его покупает каждая вторая домохозяйка
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа скрытая опасность популярного продукта: его покупает каждая вторая домохозяйка

Заражение зелени чаще случается, когда поле находится в непосредственной близости от животноводческих ферм

сегодня, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зелень в удобных пластиковых упаковках – частый продукт на полках супермаркетов. На первый взгляд она может показаться чистой, свежей и готовой к употреблению. Но есть ряд моментов, узнав о которых ваше мнение изменится.

Названа скрытая опасность популярного продукта: его покупает каждая вторая домохозяйка

Зелень в супермаркете. Фото: из открытых источников

Ряд факторов в цепочке поставок могут загрязнить зелень патогенными микроорганизмами, такими как кишечная палочка, листерия или сальмонелла, которые могут привести к заболеванию, госпитализации или даже хуже.

Никто не моет отдельно каждый лоточек расфасованной зелени. Обычно ее мою большими партиями, что может способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов.

Заражение может произойти на разных этапах, прежде чем зелень в пакетах попадет в охлажденную секцию продуктов и, наконец, к тарелке.

В полевых условиях продукты могут заражаться патогенными микроорганизмами из таких источников, как загрязненная вода, дикие или домашние животные, почва или воздух. Кишечная палочка, сальмонелла или листерия могут быть занесены в посевы через загрязненную оросительную воду из соседних животноводческих ферм.

Вот только мытье зелени дома не делает ее более безопасной, поскольку вода не удалит патогены. Предварительно вымытую зелень не следует повторно мыть дома, поскольку это может привести к загрязнению, если раковина, посуда, оборудование или руки того, кто готовит, не будут должным образом очищены или продезинфицированы.

Бактерии или патогены невозможно увидеть. Если зелень заражена болезнетворными микроорганизмами, ее невозможно обнаружить на вид, запах или вкус.

Если вы все же предпочитаете покупать зелень в пакетиках для удобства, следует принять ряд мер предосторожности: проверьте срок годности, ищите свежую и постарайтесь минимизировать перепады температуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта зелень подлечит нервы: что можно приготовить из черемши.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.huffpost.com/entry/bagged-salad-greens-food-safety_l_67f827bee4b0c6da0011396b
Теги:

Новости

Все новости