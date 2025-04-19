Названа скрытая опасность популярного продукта: его покупает каждая вторая домохозяйка

Зелень в удобных пластиковых упаковках – частый продукт на полках супермаркетов. На первый взгляд она может показаться чистой, свежей и готовой к употреблению. Но есть ряд моментов, узнав о которых ваше мнение изменится.

Зелень в супермаркете. Фото: из открытых источников

Ряд факторов в цепочке поставок могут загрязнить зелень патогенными микроорганизмами, такими как кишечная палочка, листерия или сальмонелла, которые могут привести к заболеванию, госпитализации или даже хуже.

Никто не моет отдельно каждый лоточек расфасованной зелени. Обычно ее мою большими партиями, что может способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов.

Заражение может произойти на разных этапах, прежде чем зелень в пакетах попадет в охлажденную секцию продуктов и, наконец, к тарелке.

В полевых условиях продукты могут заражаться патогенными микроорганизмами из таких источников, как загрязненная вода, дикие или домашние животные, почва или воздух. Кишечная палочка, сальмонелла или листерия могут быть занесены в посевы через загрязненную оросительную воду из соседних животноводческих ферм.

Вот только мытье зелени дома не делает ее более безопасной, поскольку вода не удалит патогены. Предварительно вымытую зелень не следует повторно мыть дома, поскольку это может привести к загрязнению, если раковина, посуда, оборудование или руки того, кто готовит, не будут должным образом очищены или продезинфицированы.

Бактерии или патогены невозможно увидеть. Если зелень заражена болезнетворными микроорганизмами, ее невозможно обнаружить на вид, запах или вкус.

Если вы все же предпочитаете покупать зелень в пакетиках для удобства, следует принять ряд мер предосторожности: проверьте срок годности, ищите свежую и постарайтесь минимизировать перепады температуры.

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