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ТОП 4 интересных факта про шафран

Шафран – специя, представляющая собой высушенные рыльца цветов крокуса особого вида

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

Шафран — самая дорогая специя в мире, представляющая собой высушенные рыльца цветов крокуса особого вида. Ее изготовление – очень трудоемкий процесс и у кочевых народов Востока шафран использовался как валюта.

ТОП 4 интересных факта про шафран

Шафран (фото из открытых источников)

1.Чтобы получить 1 кг шафрана надо собрать около 100000 цветков, которые обрабатывают вручную, а затем сушат над огнем или в жаровнях, где хоть одна ошибка приведет к потере урожая. 

2.Самым дорогим и вкусным считают шафран из Испании. На втором месте среди производителей – Индия. Менее ароматным, однако недорогим считается шафран из Ирана, Пакистана, Италии и Франции.

3.У шафрана очень интенсивный вкус. На одно блюдо можно брать всего 3-4 рыльца. 

4.Шафран является превосходным натуральным консервантом. Приготовленные с ним блюда могут долго храниться без холодильника.

Напомним, эксперты почти в один голос говорят, что легче всего подобрать букет цветов блондинкам. Белокурой красавице практически все равно, какими цветами ты собираешься ее порадовать. Для нее самым главным будет цвет. Лучше всего подойдет что-нибудь светло-желтое, белое или бледно-розовое. Брюнеткам – под фото С брюнетками все немного сложнее. Они любят подчеркивать свою жгучую красоту с помощью ярких орхидей, гвоздик, гладиолусов и, конечно же, ярко-красных роз. Если тебе не удалось найти именно эти цветы, то все равно купи что-нибудь красное. На фото брюнетка с красными цветами выглядит намного эффектнее. Рыжеволосой львице, скорее всего, понравятся темные или фиолетовые орхидеи, гиацинты и темные розы.



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Источник: https://bit.ua/
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