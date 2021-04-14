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Терапевт рассказала, можно ли заболеть, съев сырое мясо

Врач-терапевт Ольга Галеева рассказала, можно ли заболеть, съев кусок сырого мяса

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Употребление любого вида сырого мяса может быть опасным, потому что существует высокий риск инфекций и заражения паразитами. Врач-терапевт Ольга Галеева рассказала, когда мясо становится разносчиком болезней.

Терапевт рассказала, можно ли заболеть, съев сырое мясо

Что будет, если съесть сырое мясо / фото: Crushpixel

Специалист отметила, что вероятность заражения организма возрастает, если вы едите фарш, изготовленный из разных кусков мяса. Если у животного сначала были паразиты, то мясо без обработки употреблять опасно. Особенно часто паразиты, например, личинки трихинелл, встречаются в мясе диких животных. Также вы рискуете подхватить листериоз и гепатит Е, что особенно опасно для женщин в положении.

Врач подчеркнула, что переживать по поводу инфекций и паразитов в "магазинном" мясе известных сетей не стоит, поскольку производитель дорожит своим именем и заинтересован в том, чтобы инфицированный продукт не попал на прилавок. А вот покупать мясо в непроверенных точках или употреблять его в незнакомых местах не стоит, лучше отдать предпочтение блюдам, которые прошли термическую обработку.

Терапевт рассказала, если вас настигла инфекция в результате употребления сырого мяса и началась диарея, но не пытайтесь устранить ее с помощью противодиарейных препаратов. Больному в таком случае нужно дать воды с добавлением соли и сахара, чтобы скорректировать электролитные нарушения в организме и предотвратить его обезвоживание. Лучше всего обратиться к специалисту и рассказать подробно о своем состоянии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на то, что мясо — ценный и полезный продукт, злоупотреблять им не стоит, потому что оно может навредить организму. Какие факты о мясе нужно знать?


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Источник: https://flacon-magazine.com/rubric/body/mozno-li-zabolet-s-ev-syroe-maso
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