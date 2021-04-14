Терапевт рассказала, можно ли заболеть, съев сырое мясо

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Употребление
любого вида сырого мяса может быть опасным, потому что существует высокий риск инфекций
и заражения паразитами. Врач-терапевт Ольга Галеева рассказала, когда мясо
становится разносчиком болезней.
Что будет, если съесть сырое мясо / фото: Crushpixel
Специалист
отметила, что вероятность заражения организма возрастает, если вы едите фарш,
изготовленный из разных кусков мяса. Если у животного сначала были паразиты, то
мясо без обработки употреблять опасно. Особенно часто паразиты, например, личинки
трихинелл, встречаются в мясе диких животных. Также вы рискуете подхватить листериоз
и гепатит Е, что особенно опасно для женщин в положении.
Врач
подчеркнула, что переживать по поводу инфекций и паразитов в "магазинном" мясе
известных сетей не стоит, поскольку производитель дорожит своим именем и
заинтересован в том, чтобы инфицированный продукт не попал на прилавок. А вот
покупать мясо в непроверенных точках или употреблять его в незнакомых местах не
стоит, лучше отдать предпочтение блюдам, которые прошли термическую обработку.
Терапевт
рассказала, если вас настигла инфекция в результате употребления сырого мяса и
началась диарея, но не пытайтесь устранить ее с помощью противодиарейных
препаратов. Больному в таком случае нужно дать воды с добавлением соли и
сахара, чтобы скорректировать электролитные нарушения в организме и
предотвратить его обезвоживание. Лучше всего обратиться к специалисту и рассказать
подробно о своем состоянии.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на то, что мясо — ценный и
полезный продукт, злоупотреблять им не стоит, потому что оно может навредить
организму. Какие факты о мясе нужно знать?
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