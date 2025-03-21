Сырые яйца не так безопасны, как все считают: какие болезни вызывает продукт

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сырые яйца являются ингредиентом многих кулинарных рецептов, но они несут в себе значительные риски для здоровья. Неправильная обработка и употребление может привести к заражению сальмонеллой и другими вредными бактериями.
Иллюстративное фото
Сальмонелла – это бактерия, которая может находиться на скорлупе или внутри яйца. Употребление сырых или недостаточно термически обработанных яиц может привести к сальмонеллезу, вызывающему заболевание:
Диарея
Лихорадку
Боль в животе
Тошноту и рвоту
В тяжелых случаях сальмонеллез может привести к госпитализации и даже смерти, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, пожилых и маленьких детей.
Кроме сальмонелл, сырые яйца могут содержать другие вредные бактерии, такие как Campylobacter и E. coli. Эти бактерии также могут вызвать пищевые отравления с подобными симптомами, как при сальмонеллезе.
Некоторые группы людей имеют повышенный риск развития осложнений от употребления сырых яиц:
Беременные женщины: сальмонеллез может привести к выкидышу или преждевременным родам.
Люди с ослабленной иммунной системой: они более подвержены тяжелым формам сальмонеллеза.
Пожилые люди: их иммунная система может быть менее эффективной в борьбе с инфекцией.
Маленькие дети: их иммунная система еще не полностью развита.
Чтобы минимизировать риск заражения, важно соблюдать следующие правила:
Покупайте яйца только у проверенных поставщиков.
Храните яйца в холодильнике при температуре ниже 4°C.
Тщательно мойте руки перед и после работы с яйцами.
Готовьте яйца для полной термической обработки: желток и белок должны быть твердыми.
Избегайте употребления сырых или недостаточно термически обработанных яиц.
Напомним, портал "Комментарии" писал об опасности популярного салата тартар.
Новости