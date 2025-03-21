Сырые яйца не так безопасны, как все считают: какие болезни вызывает продукт

Сырые яйца являются ингредиентом многих кулинарных рецептов, но они несут в себе значительные риски для здоровья. Неправильная обработка и употребление может привести к заражению сальмонеллой и другими вредными бактериями.

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Сальмонелла – это бактерия, которая может находиться на скорлупе или внутри яйца. Употребление сырых или недостаточно термически обработанных яиц может привести к сальмонеллезу, вызывающему заболевание:

Диарея

Лихорадку

Боль в животе

Тошноту и рвоту

В тяжелых случаях сальмонеллез может привести к госпитализации и даже смерти, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, пожилых и маленьких детей.

Кроме сальмонелл, сырые яйца могут содержать другие вредные бактерии, такие как Campylobacter и E. coli. Эти бактерии также могут вызвать пищевые отравления с подобными симптомами, как при сальмонеллезе.

Риск для определенных групп людей

Некоторые группы людей имеют повышенный риск развития осложнений от употребления сырых яиц:

Беременные женщины: сальмонеллез может привести к выкидышу или преждевременным родам.

Люди с ослабленной иммунной системой: они более подвержены тяжелым формам сальмонеллеза.

Пожилые люди: их иммунная система может быть менее эффективной в борьбе с инфекцией.

Маленькие дети: их иммунная система еще не полностью развита.

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать риск заражения, важно соблюдать следующие правила:

Покупайте яйца только у проверенных поставщиков.

Храните яйца в холодильнике при температуре ниже 4°C.

Тщательно мойте руки перед и после работы с яйцами.

Готовьте яйца для полной термической обработки: желток и белок должны быть твердыми.

Избегайте употребления сырых или недостаточно термически обработанных яиц.

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