Суперфуды на любой вкус: что растет в Украине

Суперфуды уверенно завоевывают рынок по всему миру. Конкуренцию распиаренным чиа, киноа и матча могут составить амарант и фиолетовая кукуруза.

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Что такое суперфуды и чем они полезны

В любом крупном супермаркете без проблем можно найти водоросль спирулину, чиа, киноа или матча — то есть все то, что принято называть "суперфуды". Несмотря на их популярность, далеко не все потребители понимают, что же это такое. Более того, точного определения суперфуда не дают даже специалисты, по крайней мере, научного или медицинского описания термина до сих пор не существует. В Оксфордском словаре приводится довольно абстрактное объяснение: "Пища, считающаяся особенно питательной или полезной для здоровья и самочувствия".

Список суперфудов огромен, в него входят многие фрукты, овощи, ягоды, темная листовая зелень, орехи, водоросли и даже напитки — комбуча, к примеру. Однако по разным причинам, в том числе из-за маркетинговых уловок, те или иные продукты становятся трендовыми и вырываются в лидеры продаж.

В Украине бум на суперпродукты проявляется не так ярко, как в западных странах. Без сомнения, у нас тоже есть категория людей, стремящаяся к здоровому питанию и охотно включающая в свой рацион чиа или киноа, но в большинстве своем украинцы консервативны в продуктовых предпочтениях.

Найти отечественную замену распиаренным экзотическим продуктам несложно.

Хорошая местная альтернатива киноа — гречка и не такой известный, но не менее полезный амарант.

Ягоды годжи можно заменить облепихой, чиа — семенами льна, макадамию — кедровыми орехами.

Вместо популярных ягод асаи, растущих на пальмах в амазонских лесах, лучше выбирать привычные черные ягоды, такие как черника, шелковица, голубика, ежевика и черная смородина.

Еще один неочевидный суперфуд — привычная нам сладкая кукуруза.

Найти суперпродукты на украинском рынке несложно, но важно помнить о том, что даже такая полезная и насыщенная витаминами еда не должна заменять собой весь рацион. Как отмечают диетологи, суперфуды не панацея от всех болезней, скорее важное дополнение к основному здоровому питанию, которое в любом случае должно быть сбалансированным.