Стратегический запас: какие продукты должны всегда быть в доме

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Светлана Шкурупий
От питания зависит состояние нашего организма,
поэтому постарайтесь употреблять продукты, которые укрепляют иммунитет и
заряжают вас энергией. На своем Telegram-канале
врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, что желательно всегда иметь на
своей кухне.
Что можно купить про запас (фото из открытых источников)
Крупа перловая
Эксперт
отметила, что этот вид крупы самый доступный и весьма полезный. В перловке
содержатся сложные углеводы, клетчатки и витамины, а также фосфор, марганец и
другие элементы, поддерживающие организм в тонусе.
Свежее сало
В
составе свежего сала много жиров, в частности полезных. Сало, которое не
поддавалось термической обработке является источником лауриновой кислоты и
холестерина, которые необходимы организму и принимают участие во многих
процессах. Также свежее сало хорошо насыщает.
Семена льна
Этот
продукт богат на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, калий,
фосфор, железо, магний и другие микроэлементы. Семена льна, как говорит врач,
нужно тщательно разжевать, чтобы получить максимум пользы для здоровья. А еще
их можно добавлять в различные каши и салаты.
Арахис
Эти
орехи содержат разные виды жиров, витамины, клетчатку и другие элементы, в которых
нуждается наш организм. Но злоупотреблять арахисом нельзя, потому что он также
содержит омена-6 кислоты, которые в большом количестве могут навредить.
Кукуруза вареная
замороженная
Обогатить
организм углеводами, клетчаткой, витаминами и другими полезными соединениями
поможет вареная кукуруза. Ее можно долго хранить, а потом разморозить и она не
потеряет свои полезные свойства.
Яблоки
Эти
фрукты также благоприятно действуют на состояние организма, потому что насыщают
его витаминами. А еще яблоки можно долго хранить и купить их по доступных
ценах.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают продлить молодость.
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