Стратегический запас: какие продукты должны всегда быть в доме

От питания зависит состояние нашего организма, поэтому постарайтесь употреблять продукты, которые укрепляют иммунитет и заряжают вас энергией. На своем Telegram-канале врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, что желательно всегда иметь на своей кухне.

Что можно купить про запас (фото из открытых источников)

Крупа перловая

Эксперт отметила, что этот вид крупы самый доступный и весьма полезный. В перловке содержатся сложные углеводы, клетчатки и витамины, а также фосфор, марганец и другие элементы, поддерживающие организм в тонусе.

Свежее сало

В составе свежего сала много жиров, в частности полезных. Сало, которое не поддавалось термической обработке является источником лауриновой кислоты и холестерина, которые необходимы организму и принимают участие во многих процессах. Также свежее сало хорошо насыщает.

Семена льна

Этот продукт богат на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний и другие микроэлементы. Семена льна, как говорит врач, нужно тщательно разжевать, чтобы получить максимум пользы для здоровья. А еще их можно добавлять в различные каши и салаты.

Арахис

Эти орехи содержат разные виды жиров, витамины, клетчатку и другие элементы, в которых нуждается наш организм. Но злоупотреблять арахисом нельзя, потому что он также содержит омена-6 кислоты, которые в большом количестве могут навредить.

Кукуруза вареная замороженная

Обогатить организм углеводами, клетчаткой, витаминами и другими полезными соединениями поможет вареная кукуруза. Ее можно долго хранить, а потом разморозить и она не потеряет свои полезные свойства.

Яблоки

Эти фрукты также благоприятно действуют на состояние организма, потому что насыщают его витаминами. А еще яблоки можно долго хранить и купить их по доступных ценах.

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