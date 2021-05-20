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Станет хуже: какие продукты не стоит есть при депрессии

Эксперты перечислили продукты, которые не рекомендуется есть при депрессии, потому что они способны ухудшить состояние

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Станет хуже: какие продукты не стоит есть при депрессии

какие продукты нельзя есть при депрессии (фото из открытых источников)

В период депрессии многие люди переходят на нездоровую пищу, не понимая, что таким образом лишь усугубляют свое состояние. Какие продукты не рекомендуется употреблять при плохом и подавленном настроении?

Алкоголь

Большинство людей старается поднять себе настроение с помощью алкогольных напитков, забывая про дозировку. В итоге спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию организма, от которых самочувствие лишь ухудшится.

Соленое

Чипсы, крекеры, соленые орешки — забудьте об этих продуктах, пока ваше эмоциональное состояние не стабилизируется. Соль способна на время "поднять настроение", а по ряду характеристик своего воздействия на организм человека "сравнима с действием наркотиков". В итоге депрессия может усугубиться.

Жирное и обработанное мясо

После их употребления происходит резкий упадок сил и настроения.

Сладости

Уровень глюкозы от сладостей резко повысится, а потом так же резко упадет. Результат — легкую эйфорию сменят усталость и раздражительность.

Чтобы почувствовать себя бодрее, эксперты рекомендуют добавить в рацион цитрусовые, орехи, бананы, кисломолочные продукты и темный шоколад.

Напомним, депрессию считают одним из наиболее распространенных проблем человечества. И пока фармакологи бьются и придумывают новые формулы лекарств от депрессии, в Финляндии изобрели новый способ борьбы с плохим настроением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые выяснили, что депрессивное состояние у женщин, в большинстве случаев, возникает из-за отсутствия полноценного сна. Отсутствие качественного отдыха ночью делает женщину более раздражительной и нервной.


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