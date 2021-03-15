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Стало известно, от каких продуктов хочется есть еще больше

Этими продуктами лучше не злоупотреблять

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть группа продуктов, которая обостряет голод и заставляет есть больше, чем нужно. И такие продукты часто рекомендуют употреблять тем, кто старается сбросить лишний вес. Об этом на своей странице в Instagram заявила диетолог Елена Кален.

Стало известно, от каких продуктов хочется есть еще больше

Какие продукты повышают аппетит (фото из открытых источников)

Специалист отметила, если вы хотите усмирить свой голод, тогда нужно отказаться от батончиков мюсли. Они содержат быстрые углеводы, которые способствуют повышению сахара в крови. Но через короткое время сахар снова падает и человек начинает испытывать голод.  

Также диетолог не советует злоупотреблять йогуртами и смузи, потому что из-за жидкой текстуры они быстро проходят через желудок, после чего снова появляется ощущение пустоты и голода. Помимо этого, йогурты могут содержать много сахара и различных добавок. 

В список продуктов, которые повышают аппетит, также входят сухофрукты. С ними такая же ситуация, как и с батончиками мюсли. Сухофрукты вызывают скачки сахара в крови, а это приводит к чувству голода.

Елена Кален также указала на яичный белок. Несмотря на то, что этот продукт ассоциируется с завтраком, одного быстроусвояемого белка недостаточно, чтобы зарядить организм энергией и поддерживать активность, поэтому после его употребления может снова проснуться аппетит. Чтобы этого не случилось, завтрак лучше дополнять мясом и овощами. 

Еще в эту группу продуктов входят искусственные подсластители — они могут усиливать тягу к сладкому.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи назвали пятерку популярных перекусов, которые стоит отодвинуть в сторону и не дразнить свой аппетит. Что это за перекусы, узнайте в нашем материале.


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