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Список напитков, которые лучше не пить в жару

В этих напитках много сахара, а значит они еще больше усиливают жажду

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Список напитков, которые лучше не пить в жару

В жаркую погоду наш организм активно теряет жидкость, поэтому ее регулярно нужно пополнять. Только не все напитки могут справиться с этим заданием. Есть те, которые не утоляют жажду, а наоборот, лишь усиливают ее. Что же не рекомендуется пить в жаркий день?

Сладкая газированная вода

Этот напиток не рекомендуется пить ни в жаркий, ни в холодный сезон. Газировка содержит много сахара, красителей, усилителей вкуса и других химических добавок, которые не приносят организму никакой пользы. Холодная газировка способна утолить жажду на несколько минут, а потом пить хочется еще больше. 

Пакетированные соки

От этого вкусного напитка в жару также лучше отказаться. В пакетированных соках много сахара и таких же вещества, как и в газировке, поэтому они не справляются с жаждой. А вот свежевыжатый сок будет намного полезнее. 

Квас

Если квас приготовлен дома из натуральных продуктов, тогда вопросов нет, он действительно утоляет жажду в летний зной, придает бодрости и улучшает пищеварение. Но, если вы купили его в магазине, то не удивляйтесь, почему вам постоянно хочется пить, ведь в нем также много сахара и других добавок.

Холодный чай-кофе

Эксперты говорят, что эти напитки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию. Из-за этого вещества организм теряет соли и электролиты, а значит риск получить тепловой удар увеличивается.

Пиво

Да, в жаркий день хочется выпить стаканчик холодного пива. Но лучше все-таки воздержаться от соблазна, потому что этот напиток содержит алкоголь, а значит выводит жидкость из тканей, а еще приводит к дополнительной нагрузке на сосуды и сердце. К слову, это касается всех спиртных напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поможет организму справиться с жаркой погодой.


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Источник: http://ivona.bigmir.net/health/dieta/474639-Kakie-napitki-nel-zja-pit--v-zharu
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