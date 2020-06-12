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Как помочь организму перенести жаркую погоду

В жаркую погоду возрастают риски перегрева организма

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Как помочь организму перенести жаркую погоду

Все мы любим лето, но, когда температура воздуха начинает резко повышаться, хочется побыстрее спрятаться от солнца. Аномальная жара влияет на состояние всего организма. Он быстро теряет влагу и обостряет некоторые заболевания. Как же справится с такой погодой?

В первую очередь, постарайтесь меньше времени проводить под палящим солнцем, а когда выходите на улицу – не забывайте головной убор. Также отдайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые пропускают воздух и позволяют ему циркулировать. Защищайте кожу солнцезащитными кремами и не забывайте носить солнцезащитные очки.

При жаркой погоде рекомендуется пить в сутки не меньше 2-х литров воды. Правильный водный режим нормализует давление, избавит от перегрева, активизирует обмен веществ.  Вместо воды можно еще употреблять не крепкий чай, моры и хлебный квас. А вот от спиртных напитков лучше отказаться, потому что они вызывают обезвоживание организма.

Рекомендуется также исключить в жаркую погоду чрезмерные физические нагрузки. Если хотите выйти на пробежку, то делайте это вечером, когда температура немного снизиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 11 июня, в некоторых регионах Украины жара достигла максимальных значений с начала лета.


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Источник: http://znamyuzl.ru/news/kak-pomoch-svoemu-organizmu-perenesti-zharkuyu-pogodu-2/
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