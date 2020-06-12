Как помочь организму перенести жаркую погоду

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Светлана Шкурупий
Все мы любим лето, но, когда температура воздуха начинает резко повышаться, хочется побыстрее спрятаться от солнца. Аномальная жара влияет на состояние всего организма. Он быстро теряет влагу и обостряет некоторые заболевания. Как же справится с такой погодой?
В первую очередь, постарайтесь меньше времени проводить под палящим солнцем, а когда выходите на улицу – не забывайте головной убор. Также отдайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые пропускают воздух и позволяют ему циркулировать. Защищайте кожу солнцезащитными кремами и не забывайте носить солнцезащитные очки.
При жаркой погоде рекомендуется пить в сутки не меньше 2-х литров воды. Правильный водный режим нормализует давление, избавит от перегрева, активизирует обмен веществ. Вместо воды можно еще употреблять не крепкий чай, моры и хлебный квас. А вот от спиртных напитков лучше отказаться, потому что они вызывают обезвоживание организма.
Рекомендуется также исключить в жаркую погоду чрезмерные физические нагрузки. Если хотите выйти на пробежку, то делайте это вечером, когда температура немного снизиться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 11 июня, в некоторых регионах Украины жара достигла максимальных значений с начала лета.
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