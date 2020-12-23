kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23764.69

ETH/USD

616.76

LTC/USD

111.15

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Сок в пакетах: советы для родителей
commentss НОВОСТИ Все новости

Сок в пакетах: советы для родителей

Пакетированные магазинные соки являются популярным и удобным напитком в качестве школьного перекуса, угощения на вечеринках по случаю дня рождения, и даже утолителя жажды после спортивной тренировки. Но действительно ли сок в пакетике – это здоровый выбор?

сегодня, 14:43
Автор:

Седлецкая Татьяна


Сок в пакетах: советы для родителей

Фото: depositphotos.com

Несколько советов, которые следует учитывать при покупке пакетированного магазинного сока:

Убедитесь, что это чистый фруктовый сок. Фруктовые напитки, которые не являются 100% соком (нектары, морсы и т.д.), обычно содержат большое количество добавленного сахара, поэтому перед покупкой всегда внимательно читайте этикетку.

Держитесь подальше от введения сока в рацион питания малыша, пока ему не исполниться минимум 1 год.

Не позволяйте своему ребенку в течение длительного времени пить сок из трубочки (или любой другой сахарсодержащей жидкости) – "купание" зубов в сладких жидкостях может вызвать серьезный распад зубов.

Выжимайте сок из фруктов сами. Свежевыжатый сок (в домашних условиях) содержит витамины и антиоксиданты, необходимые детскому организму. Дневная норма 100% сока для ребенка – 170 мл. Для того чтобы напитка хватило на весь день, разбавьте сок водой.

Убедитесь, что сок не заглушает интерес вашего ребенка к употреблению молока и воды.

Давайте ребенку кушать фрукты, а не пить сок. Фруктовые соки содержат много сахара и кислоты, но не содержат нужного количества клетчатки для растущих организмов. Дети нуждаются в клетчатке и не нуждаются в дополнительном сахаре. Например, одно среднее яблоко содержит 95 калорий, 4,4 г клетчатки и 19 г сахара, в то время как чашка сока имеет 114 калорий, 0,5 г клетчатки и 24 г сахара. Вы также можете смешать фрукты в блендере вместо соковыжималки, что будет гарантировать наличие необходимой клетчатки в соке.

Следите за предупреждающими признаками чрезмерного потребления соков – появление у ребенка избыточного веса, распада зубов и диареи. Организм малыша усваивает сладкие жидкости в течение продолжительного периода времени, что часто приводит к расстройству желудка, особенно у маленьких детей в возрасте от 2 до 3 лет. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ