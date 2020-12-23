Сок в пакетах: советы для родителей

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Седлецкая Татьяна
Фото: depositphotos.com
Несколько советов,
которые следует учитывать при покупке пакетированного магазинного сока:
Убедитесь, что это чистый фруктовый сок. Фруктовые
напитки, которые не являются 100% соком (нектары, морсы и т.д.), обычно
содержат большое количество добавленного сахара, поэтому перед покупкой всегда
внимательно читайте этикетку.
Держитесь подальше от введения сока в рацион питания
малыша, пока ему не исполниться минимум 1 год.
Не позволяйте своему ребенку в течение длительного
времени пить сок из трубочки (или любой другой сахарсодержащей жидкости) –
"купание" зубов в сладких жидкостях может вызвать серьезный распад зубов.
Выжимайте сок из фруктов сами. Свежевыжатый сок (в
домашних условиях) содержит витамины и антиоксиданты, необходимые детскому
организму. Дневная норма 100% сока для ребенка – 170 мл. Для того чтобы напитка
хватило на весь день, разбавьте сок водой.
Убедитесь, что сок не заглушает интерес вашего ребенка к
употреблению молока и воды.
Давайте ребенку кушать фрукты, а не пить сок. Фруктовые
соки содержат много сахара и кислоты, но не содержат нужного количества
клетчатки для растущих организмов. Дети нуждаются в клетчатке и не нуждаются в
дополнительном сахаре. Например, одно среднее яблоко содержит 95 калорий, 4,4 г
клетчатки и 19 г сахара, в то время как чашка сока имеет 114 калорий, 0,5 г
клетчатки и 24 г сахара. Вы также можете смешать фрукты в блендере вместо
соковыжималки, что будет гарантировать наличие необходимой клетчатки в соке.
Следите за предупреждающими признаками чрезмерного
потребления соков – появление у ребенка избыточного веса, распада зубов и
диареи. Организм малыша усваивает сладкие жидкости в течение продолжительного
периода времени, что часто приводит к расстройству желудка, особенно у
маленьких детей в возрасте от 2 до 3 лет.
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