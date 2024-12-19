Смертельно опасный кофе: кому категорически запрещено пить популярный напиток

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и многие люди не представляют свое утро без чашки ароматного напитка. Однако не всем можно наслаждаться кофе без риска для здоровья.

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Кофеин, содержащийся в кофе, может повышать АД и частоту сердечных сокращений. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия, гипертония или сердечная недостаточность. Для таких людей употребление кофе может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт или инсульт. Врачи рекомендуют таким пациентам ограничить или полностью исключить кофе из рациона.

Кофе может раздражать слизистую желудка и вызвать повышенную кислотность. Это особенно опасно для людей с гастритом, язвенной или рефлюксной болезнью. Употребление кофе может усугубить симптомы этих заболеваний, вызвать боль и дискомфорт. Врачи рекомендуют таким пациентам избегать кофе или употреблять его в очень ограниченных количествах.

Кофеин является мощным стимулятором, который может нарушать сон. Люди, страдающие бессонницей или другими нарушениями сна, должны избегать употребления кофе, особенно во второй половине дня. Кофеин может оставаться в организме до 6 часов, потому даже одна чашечка кофе вечером может привести к проблемам со сном. Для таких людей лучше выбирать бескофеиновые напитки или травяные чаи.

Беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление кофе из-за риска отрицательного воздействия на плод. Исследования показывают, что высокий уровень кофеина может повысить риск выкидыша, преждевременных родов и низкого веса новорожденного. Врачи рекомендуют беременным женщинам ограничить потребление кофеина до 200 мг в день, что примерно соответствует одной чашке кофе.

Кофеин может повышать уровень тревожности и вызывать панические атаки у людей с тревожными расстройствами. Он стимулирует центральную нервную систему, что может привести к повышенной нервозности, раздражительности и бессоннице. Людям с тревожными расстройствами рекомендуется избегать кофе или употреблять его в очень ограниченных количествах.

Напомним, что портал "Комментарии" рассказывал об уникальных свойствах кофе.



