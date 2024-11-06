Сладкое для детей: какая норма потребления сахара в день

Правильное потребление сахара — важный аспект здоровья и благополучия детей. Употребление чрезмерного количества сахара может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, кариес и даже развитие диабета. Поэтому важно знать, какая норма сахара для ребенка в день считается безопасной и приемлемой.

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Рекомендации по потреблению сахара

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие медицинские организации дают четкие рекомендации по потреблению сахара для детей:

Младенцы и дети до 2 лет: ВОЗ рекомендует полностью избегать добавленного сахара в рационе детей младше двух лет. Все необходимые питательные вещества дети должны получать из грудного молока, молочных смесей и натуральных продуктов.

Дети от 2 до 18 лет: ВОЗ и Американская ассоциация сердца рекомендуют, чтобы потребление добавленного сахара не превышало 25 граммов (6 чайных ложек) в день. Это включает сахар, добавляемый при приготовлении пищи, а также сахар, содержащийся в обработанных продуктах и напитках.

Как контролировать потребление сахара

1. Чтение етикеток. Внимательно изучайте этикетки продуктов перед покупкой. Обратите внимание на количество добавленного сахара и старайтесь выбирать продукты с низким содержанием сахара.

2. Ограничение сладких напитков. Сладкие газированные напитки, соки и спортивные напитки содержат большое количество сахара. Старайтесь ограничивать их потребление и предлагайте ребенку воду, несладкие соки или молоко.

3. Домашняя еда. Готовьте пищу дома, чтобы иметь контроль над ингредиентами. Избегайте использования большого количества сахара при приготовлении блюд и десертов.

4. Здоровые перекусы. Предлагайте ребенку здоровые перекусы, такие как свежие фрукты, овощи, орехи и йогурт без добавленного сахара. Это поможет снизить желание употреблять сладости и конфеты.

5. Пример для подражания. Показывайте хороший пример своим собственным поведением. Если дети видят, что взрослые ограничивают потребление сахара, они с большей вероятностью будут следовать их примеру.

Правильное потребление сахара является важной частью здорового образа жизни для детей. Следование рекомендациям по ограничению добавленного сахара поможет предотвратить множество проблем со здоровьем и обеспечит ребенку лучшее будущее. Важно помнить, что баланс и умеренность — ключевые факторы в поддержании здоровья и благополучия ребенка.