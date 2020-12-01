Сколько воды надо пить?

Занятие спортом, правильное питание, здоровый сон — комплекс правильных мероприятий, которые, по советам врачей, благоприятно скажутся на вашем здоровье. Но один из самых простых и эффективных методов поддержания организма в тонусе – питьевая вода.



Минеральная вода "Джермук"

Поразительно, ведь вода, сама по себе, не имеет никаких питательных качеств, но без нее невозможно представить правильное функционирование всех наших органов. Не зря же без еды человек может прожить недели, а без жидкости обречен на болезни и даже смерть.

При употреблении воды важно уделять внимание и ее количеству, и качеству. Для начала рассмотрим подробнее первый пункт – так сколько же воды нужно пить в день?

Согласно подсчетам специалистов, мы теряем за день 0,32 литра воды только при дыхании! А в целом при умеренном климате наше тело выделяет больше 2,5 литров воды в сутки, что равняется 10 стаканам!

А жарким летом или при занятиях спортом мы запросто "избавляемся" от 4,5-5 литров за день. Эти запасы нужно восполнять, ведь нехватка жидкости в организме может аукнуться разными болезнями, головная боль из которых – самый "лайтовый" вариант.

Чтобы правильно компенсировать недостающие количество жидкости в организме, нужно ежедневно потреблять не менее 6-7 стаканов воды. Но, естественно, такие цифры очень усредненные, а правильную дозу следует рассчитать, исходя из индивидуальных потребностей организма и образа жизни.

Примерно, таблица потребления воды выглядит так: Для человека весом 50 кг необходимо 1,7 л, 60 кг — 2,1 л, 70 кг — 2,4 л, 80 кг — 2,8 л жидкости в сутки. Но опять же – берите во внимание образ жизни, активность, а также наличие хронических заболеваний. В идеале, количество потребляемой воды нужно рассчитать с врачем-диетологом или спортивным тренером.

А теперь поговорим о качестве. Перефразируя знаменитую фразу, скажем, что не вся вода одинаково полезна. Все знают, например, что жителям мегаполисов не стоит пить воду с крана. Но не вся вода, что продается в бутылках, несет нашему организму пользу, а некоторая даже вредит. Как в этом всем разобраться?

В воде могут быть растворенные химические вещества, тяжелые металлы, особенно, если источник ее добычи, находится в зоне с плохой экологической обстановкой. Но и это не самое страшное, наибольшую опасность представляют микроорганизмы, обитающие в жидкости, часть из которых могут быть опасны для человека.

Потому, приобретая воду в бутылках, обращайте внимание на ее происхождение, адрес источника. Представьте себе курортную зону Армении, где живописная природа, в радиусе многих километров нет никакого производства, глаз радуют водопады и невероятные леса, а из-под земли бьют чистые источники. Думаете, такая вода встречается где-то в дорогих люксовых магазинах? Нет, вы легко найдете ее на полке любого супермаркета, в зеленой бутылке, если вы любите газированную воду или в белой, если предпочитаете воду без газа, с надписью " Jermuk " на этикетке.

Да, если вы еще застали времена Советского Союза, наверняка слышали про здравницу, где любила отдыхать элита. Это одноименный курортный городок в Армении, где сейчас находится производство воды "Джермук", что ценится по всему миру и экспортируется в более, чем 40 стран.

Самая чистая вода, состав которой идеально подходит человеческому организму.

И это не удивительно, ведь своим химическим свойствам состав Джермука подобен составу минеральных вод Карловых Вар.

Кстати, про состав. Не забывайте читать информацию, которую пишет производитель на этикетке. Если вы предпочитаете газированную воду, не ленитесь узнать подробности даже таких "мелочей" – откуда взялись пресловутые пузырьки в стакане воды? Это углекислый газ из баллонов или же газация была природного происхождения? Преимущество второго варианта, конечно, сложно оспорить.

Обращаете ли вы внимание на состав и происхождение воды, которую ежедневно употребляет в пищу ваша семья?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!