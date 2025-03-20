Сколько калорий в семечках подсолнечника: тренер раскрыл цифры

Хотя семечки полезны для сердца, кожи и нервной системы, важно употреблять их в меру, чтобы не превысить суточную норму и не увеличить вес. Такое мнение на своей Instagram-странице представил тренер и нутрициолог Юрий Попко.

Семечки. Фото из открытых источников

Эксперт рассказал, что в 150 граммах семян содержится 1000 ккал, а это полдневной нормы. Также в таком количестве продукта содержится 30 г белка и 75 г жиров.

Тогда как 1000 ккал выглядит обычными продуктами так: 1 л молока 2,5% жирности, 300 г сыра и два больших апельсина, каждый по 400 г. В результате получается 2 кг продуктов, которые содержат 75 г белка и 30 г жира.

Семена подсолнечника могут вызвать увеличение веса по нескольким причинам: большое количество жиров — около 50% состава — это жиры. Хотя они полезны для здоровья, их избыток способствует накоплению лишних калорий.

Привычка есть много — семечки сложно остановиться есть: горсть за горстью — и незаметно можно съесть большую порцию.

Соль в жареных семечках — многие люди употребляют соленые семечки, что задерживает воду в организме, вызывая отеки и временное увеличение веса.

Чтобы не набирать лишние килограммы, стоит ограничивать порцию (не более 30 г в день), выбирать сырые или несоленые семечки и учитывать их в общем суточном рационе.

К тому же важно понимать, что семена подсолнечника – полезный продукт, но не всем он подходит. Их следует ограничить или полностью исключить: людям с лишним весом — из-за высокой калорийности семечки могут способствовать набору веса; при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — гастрит, язва желудка или панкреатит — повод ограничить семена, поскольку они раздражают слизистую и могут вызвать дискомфорт; при проблемах с зубами — шелушение семян зубами приводит к стиранию эмали и может вызвать микротрещины; людям с заболеваниями почек — соленые семена задерживают воду в организме, что может ухудшить состояние при гипертонии или болезнях почек; аллергикам — некоторые люди имеют аллергию на семена или их компоненты, что может вызвать высыпания, зуд или отек.

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