Сколько калорий в фастфуде: чизбургер, биг мак и картофель фри

В современном темпе жизни многие выбирают быстрые перекусы, в частности такой фастфуд, как биг мак, картофель фри или сладкие напитки. Но мало кто задумывается, сколько калорий действительно прячется в этих продуктах. Портал "Комментарии" сравнил популярные блюда фастфуда по калорийности.

Сколько калорий в фастфуде. Фото из открытых источников

Средняя дневная норма калорий зависит от возраста, пола и физической активности. Ориентировочно для женщин она составляет 1800-2400 ккал, тогда как для мужчин – 2200-3000 ккал.

Картофель фри (большая порция – 120 граммов)

Калорийность – 434 ккал. Это 25% суточной нормы для женщины и 22% для мужчины

Один картофель фри, это примерно как три тарелки борща со свининой (3*250 грамм по 150 ккал), или как бутылка сухого белого вина (750 мл) – 460 ккал.

Биг Мак (212 граммов)

Калорийность 526 ккал – почти 30% дневной нормы

Альтернатива на ту же калорийность биг мака может выглядеть так:

— 2 жареных яйца (80 ккал ** 2 = 160 ккал)

— 150 грамм куриной грудки (225 ккал)

— 1 банан (94 ккал)

— 200 грамм салата из овощей (100 ккал)

Итого будет более 500 граммов пищи, в отличие от 212 граммов биг мака.

Чизбургер (108 грамм)

Калорийность 298 ккал – это примерно 16% от суточной нормы

Стограммовый чизбургер – это как два бокала красного сухого вина по 200 мл, каждый из них около 148 ккал.

Чикен Нагетс (6 шт/100 грамм)

Калорийность 265 ккал – около 15% от нормы

Одна порция Чикен Нагетс это эквивалентно 200 граммов гречки с маслом, которая будет иметь калорийность 240 ккал.

Кока-Кола (500 мл)

204 ккал – 13% суточной нормы

В одной большой коле приблизительно столько же калорий, сколько в двух больших американо с молоком.

Общий набор из большой порции картофеля фри, биг мака, чизбургера, 6 нагетсов и большой кока-колы составляет почти 100% суточной нормы калорий. Причем большинство этих блюд не дает длительного ощущения сытости, как домашняя еда.

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