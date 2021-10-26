logo
Русский Українська

BTC/USD

62353.29

ETH/USD

4193.37

LTC/USD

195.10

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Сколько чашек кофе нужно пить для здоровья сердца
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько чашек кофе нужно пить для здоровья сердца

Исследователь Юдит Саймон выяснил, сколько кружек кофе нужно выпить, чтобы снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Многие исследования доказывают, что умеренное количество кофе положительно сказывается на работе организма. Эксперт Юдит Саймон выяснил, сколько напитка нужно употреблять в день, чтобы не навредить, а наоборот, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Сколько чашек кофе нужно пить для здоровья сердца

Польза кофе (фото из открытых источников)

Кофе не только помогает взбодриться, но еще и снижает риски развития некоторых серьезных заболеваний. Кардиологи отмечают, что определенное количество напитка предотвращает риск инсульта. 

Доктор Юдит Саймон в ходе исследования установил, что регулярное употребление кофе безопасно для сердца. Для участия в эксперименте он пригласил около 470 тысяч человек без сердечных проблем, их возраст составлял в среднем 56 лет. Участников разделили на три группы: первая лишь периодически употребляла кофе, вторая — употребляла 0,5-3 чашки в сутки и третья — пила более 3 чашек напитка в день. Результаты показали, что лучше всего сердце функционировало у добровольцев из второй группы, по сравнению с другими участниками. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у них снизился на 17%, в частности риск инсульта на 21%.

Напомним, употребление кофе в течение 30 минут после пробуждения может быть одной из лучших привычек для метаболизма и тела в целом. Хотя гидратация важна для запуска пищеварения, начинать утро стоит со стаканом воды, переход на кофе менее чем через час после пробуждения может иметь некоторые существенные преимущества с течением времени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приготовить кофе в турке — значит окунуться в настоящий ритуал. Узнайте, все тонкости и секреты приготовления.

Читайте также, почему от кофе хочется спать и как с этим бороться.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Light-to-moderate-coffee-drinking-associated-with-health-benefits
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!