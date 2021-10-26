Сколько чашек кофе нужно пить для здоровья сердца

Многие исследования доказывают, что умеренное количество кофе положительно сказывается на работе организма. Эксперт Юдит Саймон выяснил, сколько напитка нужно употреблять в день, чтобы не навредить, а наоборот, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Польза кофе (фото из открытых источников)

Кофе не только помогает взбодриться, но еще и снижает риски развития некоторых серьезных заболеваний. Кардиологи отмечают, что определенное количество напитка предотвращает риск инсульта.

Доктор Юдит Саймон в ходе исследования установил, что регулярное употребление кофе безопасно для сердца. Для участия в эксперименте он пригласил около 470 тысяч человек без сердечных проблем, их возраст составлял в среднем 56 лет. Участников разделили на три группы: первая лишь периодически употребляла кофе, вторая — употребляла 0,5-3 чашки в сутки и третья — пила более 3 чашек напитка в день. Результаты показали, что лучше всего сердце функционировало у добровольцев из второй группы, по сравнению с другими участниками. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у них снизился на 17%, в частности риск инсульта на 21%.

Напомним, употребление кофе в течение 30 минут после пробуждения может быть одной из лучших привычек для метаболизма и тела в целом. Хотя гидратация важна для запуска пищеварения, начинать утро стоит со стаканом воды, переход на кофе менее чем через час после пробуждения может иметь некоторые существенные преимущества с течением времени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приготовить кофе в турке — значит окунуться в настоящий ритуал. Узнайте, все тонкости и секреты приготовления.

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