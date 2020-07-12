Сколько вина можно пить с пользой для здоровья

Getty

Несмотря на то, что вино - алкогольный напиток, в умеренном количестве, оно положительно влияет на здоровье. Но важно учитывать не только дозировку, но и качество продукта. Врач- диетолог Андрей Воронин изданию NEWS рассказал, сколько вина можно пить с пользой для организма.

Известно, что натуральное вино содержит ценные макро- и микроэлементы: фосфор, железо, цинк, медь, калий, кальций, магний и натрий, а также витамины А, В, С, Н и РР. В разумных количествах, вино улучшает аппетит и повышает секрецию пищеварительных ферментов. А флавоноиды, входящие в состав напитка, нейтрализуют в организме свободные радикалы, защищая его от серьезных заболеваний.

Эксперт объяснил, что 1-2 бокала вина, выпитого 1-2 раза в неделю, помогают насытит организм полезными веществами. Лучше всего употреблять напиток перед обедом или ужином, тогда пища будет быстрее и легче перевариваться.

Если же не контролировать количество выпитого вина, тогда оно пагубно отразится на здоровье, в частности вызовет проблемы с почками, артериальным давлением и разрушит клетки головного мозга.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что регулярное употребление винограда положительно сказывается на работе нервной системы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!