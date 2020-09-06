Сколько чая можно пить в день без вреда для здоровья

Чай обладает не только приятным вкусом и ароматом, но еще содержит много полезных веществ, поэтому не удивительно, что перед ним сложно устоять. Многие люди привыкли пить чай и на завтрак, и на обед, и на ужин. Казалось бы, что в этом ритуале может быть плохого. Но врач-диетолог Елена Соломатина изданию "ГМ" объяснила, что существует определенная норма для этого напитка.

Специалист отметила, что чай богат на витамины, полезные микроэлементы и антиоксиданты, которые положительно действуют на работу всего организма, в частности улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет, снимают стресс и напряжение. Однако, не стоит забывать, что в этом напитке есть и кофеин, который в избытке может нанести нашему организму серьезный урон.

Врач советует выпивать в день не более четырех чашек чая, но при этом важную роль играет качество чая, степень заварки и индивидуальная переносимость человека. Крепкий напиток нельзя употреблять людям с повышенной нервной возбудимостью. И не стоит забывать о том, что чай обладает мочегонным действием, поэтому после нескольких выпитых чашек, важно пополнять жидкость в организме.

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