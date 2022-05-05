Скажите себе хватит: ТОП-5 продуктов, медленно "убивающих" здоровье

Питание — важный фактор, влияющий на состояние здоровья организма, поэтому стоит следить за тем, чтобы продукты, которые вы употребляете, были натуральными и полезными. И чтобы обезопасить себя от проблем, эксперты рекомендуют исключить из рациона некоторую пищу. Что именно?

Какие продукты убивают здоровье (фото из открытых источников)

Сладкая газированная вода

Спору нет, сладкая газировка весьма вкусная, но не стоит забывать о том, что в ней содержится много сахара и искусственных добавок, которые негативно влияют на организм, особенно, если употреблять ее каждый день. Такие напитки могут стать причиной проблем с зубами, кожей и даже гормональным фоном. Лучше заменить сладкую газировку натуральным фруктовый соком, разбавленным водой.

Сахар

Этот продукт невозможно исключить из меню полностью, но ограничить однозначно стоит. Пирожные, конфеты, десерты и другие продукты с большим количеством сахара представляют большую угрозу здоровью, в частности могут вызвать ожирение.

Картофельные чипсы

Общеизвестный факт – все продукты глубокой прожарки содержат такую крайне опасную субстанцию как акриламид. И ваши любимые картофельные чипсы также не являются исключением в этом списке. Акриламид – это химическое соединение, которое значительно увеличивает риск развития самых разнообразных видов раковых заболеваний. Если хотите чипсов, приготовьте их дома, используя оливковое масло и разумное количество соли.

Мясные деликатесы

Иногда хочется съесть копченой колбаски, сосиски, ветчины и других мясных полуфабрикатов, но не употребляйте их каждый день. В их составе есть нитраты, натрий, консерванты и прочая "химия", которая вызывает привыкание и провоцирует в организме воспалительные процессы.

Подсолнечное масло

Еще один продукт, с которым нужно быть осторожнее, потому что его ежедневное употребление может вызвать проблемы со здоровьем. Дело в том, что в составе подсолнечного масла есть трансжиры, которые могут стать причиной многих заболеваний. Можно вместо подсолнечного использовать оливковое или масло авокадо.

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