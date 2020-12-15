Шесть советов, как убедить малыша правильно питаться

Вопрос здорового питания является актуальным не только для взрослых. Есть несколько советов для родителей, которые волнуются относительно правильности рациона своего ребенка, пишет The Times of India.

Здоровое питание для детей очень важно. Фото из открытых источников

1. Покажите пример

Помните: дети копируют почти все, что вы делаете. Если они увидят, как вы лежите, смотрите любимое шоу, всегда в телефоне и не соблюдаете вашей личной гигиены, они последуют за вами. Лучше учить своих детей, подавая пример. Возьмите здоровые пищевые привычки и спортивные упражнения за правило. О важности здорового образа жизни дети должны узнать прежде от вас.

2. Попросите помочь на кухне

Когда вы готовите пищу, попросите своих детей помочь вам в обработке ингредиентов, сервировке стола, подаче блюд и тому подобное. Скорее всего, ребенок не устоит перед соблазном попробовать то, что помогал готовить. За вами — чтобы это блюдо было не только питательным, но и полезным.

3. Уменьшите количество перекусов

Здоровое питание — хорошо, но столь вредными могут быть легкие перекусы? Худшее, что взрослые могут сказать своим детям, это: "закончи домашнее задание (собери игрушки, помой посуду и т.д.), и получишь шоколадку". Сведите подобную "похвалу" до минимума. Зато введите полезные перекусы. Готовьте батончики с гранолой, бутерброды, предлагайте овощи.

4. Играйте в "прятки"

Этот совет для хитрецов: маскируйте одни блюда под другие. Самый простой пример — добавьте измельченных сухих фруктов и семян в молоко вместе с любимым какао-порошком.

5. Следуйте баланса

Есть мороженое в жаркий летний день или перехватить попкорна во время просмотра фильмов — абсолютно нормально. Иногда позволяйте детям подобные радости, не стоит превращать их рацион в нечто идеально правильное. Баланс же поддерживайте, готовя здоровую пищу.

6. Имейте терпение к новым вкусам

Ребенок растет и все время выясняет собственные вкусы, аппетиты и, конечно, то, что ему категорически не нравится. Учтите, что со временем человеческие предпочтения меняются. Поэтому запаситесь терпением, экспериментируя с различными продуктами. Если хотите приготовить что-то новое, попробуйте его совместить с уже любимым блюдом чада. Со временем ребенок привыкнет к здоровому наполнению собственного рациона.

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