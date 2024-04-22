Секреты долголетия: топ продукты для здоровья, которые вам нужно включить в рацион

В поисках секрета долгой и здоровой жизни многие обращаются к разнообразным средствам, от сложных диет до изнурительных тренировок. Однако, как утверждает терапевт Линда Шиуэ, ключ к долголетию может быть гораздо проще и доступнее, чем мы думаем. По ее словам, улучшение качества питания и активная жизнь являются основой для здоровья на долгие годы. Это подтверждает и Huffpost, акцентируя на важности потребления продуктов в их естественном состоянии, таких как цельнозерновые, свежие овощи и фрукты, а также рыбу и орехи.

От брокколи к оливковому маслу: что есть, чтобы жить дольше и лучше

Среди продуктов, которые эксперты особенно выделяют, находятся крестоцветные овощи, такие как брокколи, брюссельская капуста и белокочанная капуста. Доктор Марк Хайман, известный своими исследованиями в области питания и здоровья, отмечает их антиоксидантные, противовоспалительные и противораковые свойства. Также он указывает на важность магния и фолата, содержащихся в этих овощах и способствующих метилированию ДНК, важной для активации "генов долголетия".

Темная листовая зелень, такая как шпинат и кале, заслуживает отдельного внимания благодаря своим свойствам, улучшающим здоровье сердца и способным снижать риск некоторых видов рака, благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты.

Относительно белковых продуктов, Хайман рекомендует добавлять в рацион жирную рыбу, такую как лосось и сардины, которая является важным источником омега-3 жирных кислот. Эти нутриенты имеют критическое значение для уменьшения воспаления и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Не стоит забывать о важности цельнозерновых продуктов, которые, по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, помогают контролировать холестерин и артериальное давление. Также оливковое масло особенно первого холодного отжима играет значительную роль в профилактике сердечных заболеваний и некоторых видов рака благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Ягоды, богатые антиоксидантами, и ферментированные продукты, такие как кимчи и квашеная капуста, важны для здоровья кишечника и поддержания иммунной системы. Орехи и семена, богатые белоком и клетчаткой, а также простые йогурты без добавления сахара, содержащие кальций и другие важные микроэлементы, также имеют большое значение для поддержания общего здоровья.

Вот так, соблюдая простые, но эффективные правила питания и включая эти продукты в свой ежедневный рацион, можно не только улучшить качество жизни, но и значительно увеличить свои шансы на долголетие. Следует начать с малых шагов, которые со временем могут привести к большим изменениям.