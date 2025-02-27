Самые редкие овощи в мире: где выращивают настоящие деликатесы

В мире существует множество овощей, которые редко встречаются на наших столах из-за их уникальности, ограниченной доступности или специфических условий выращивания. Эти редкие овощи не только удивляют своим внешним видом и вкусом, но и часто обладают высокой стоимостью на рынке.

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Картофель La Bonnotte выращивается исключительно на острове Нуармутье у атлантического побережья Франции. Особый вкус клубней обусловлен влиянием местных водорослей и соленой океанской водой. Короткий сезон сбора и ограниченный урожай (около 100 тонн в год) картофель La Bonnotte является настоящим деликатесом.

Мацутаке – это дикорастущий гриб, который особенно ценится в Японии. Он растет в старых хвойных лесах красной сосны, площадь которых постоянно уменьшается, что делает этот гриб еще более редким. Ежегодно в Японии собирают не более тысячи тонн мацутаке. Сезон сбора длится всего несколько месяцев. Мацутаке обладает уникальным вкусом с нотками корицы и используется во многих традиционных блюдах. ​

Молодые побеги хмеля, известные также как "хмелевая спаржа", считаются одними из самых дорогих овощей в мире. Этот деликатес происходит из Северной Америки и известен своей сложностью в выращивании и сборе. Из-за малого размера побегов для получения значительного количества продукта нужно выращивать большое количество растений. Молодые побеги хмеля обладают горьковатым вкусом, поэтому их рекомендуется обжаривать с маслом и чесноком перед употреблением. ​

Известный также как La Rosa del Veneto radicchio, этот салат первоначально был выращен в Венеции, Италия, но сейчас его можно найти в США. Розовый оттенок листьев достигается путём специального выращивания: после сбора осенью растения пересаживают и выращивают в темноте. Розовый салат часто используется в изысканных ресторанах для приготовления салатов и других блюд.

Испанский горох (Spanish Peas), известный как "зеленая икра", особенно популярен в испанской Стране Басков. Сезон сбора продолжается всю весну, и из-за ограниченной доступности и высокого спроса испанский горох является дорогим продуктом. Его сладкий вкус и нежная текстура делают его желанным ингредиентом во многих высококлассных ресторанах.

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