Самые полезные напитки в мире

В мире существует огромное количество разнообразных напитков на любой вкус. Однако различить, где будет тот, который нанесет вред здоровью, а какой наоборот – даст только пользу, не так просто. В этой статье мы расскажем о пяти напитках, которые считаются самыми полезными в мире.

ТОП-5 самых полезных в мире напитков - фото из открытых источников

1. Кокосовая вода

Эта вода является хорошей альтернативой спортивным напиткам, а также содержит естественные электролиты, которые восполняют потерю жидкости в организме после длительной тренировки. В кокосовой воде содержится магний, который в свою очередь снижает артериальное давление, уменьшает боли в суставах, а также нормализует сердечный ритм.

2. Гранатовый сок

Этот сок очень полезен для здоровья. Он способен предотвращать воспаление в организме, а также бороться с раком простаты, сердечными заболеваниями и раком легких. Однако пить нужно чистый сок, а не разбавленный водой.

3. Зеленый чай

Зеленый чай считается самым полезным горячим напитком в мире. Его считают таковым благодаря тому, что он способен быстро бороться с различными заболеваниями. Кроме того, он ускоряет обмен веществ, защищает вашу кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами, уменьшает воспаление и сохраняет здоровье зубов и десен.

4. Горячий шоколад

Один из лучших способов справиться со спазмами — выпить чашку горячего шоколада. Он богат антиоксидантами, флавоноидами, а также кальцием. Для того чтобы извлечь максимальную пользу из этого напитка, следует использовать порошок темного шоколада.

5. Имбирный чай

Имбирь — естественное средство от всех проблем с желудком. Он не только эффективно успокаивает расстройство желудка, но также помогает от укачивания, несварения желудка и тошноты, связанной с беременностью. Чтобы было вкуснее и полезнее, можно добавить несколько капель меда.

Каждый из этих напитков очень просто в приготовлении и обойдется совсем не дорого. Но пользы от них будет очень много, особенно, если продолжать пить их регулярно.

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