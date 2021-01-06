Самые полезные напитки в мире

Язык
Coinspot 06.01.2021
BTC/USD
34952.35
ETH/USD
1145.70
LTC/USD
163.66
НБУ 06.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В мире существует
огромное количество разнообразных напитков на любой вкус. Однако различить, где
будет тот, который нанесет вред здоровью, а какой наоборот – даст только
пользу, не так просто. В этой статье мы расскажем о пяти напитках, которые
считаются самыми полезными в мире.
ТОП-5 самых полезных в мире напитков - фото из открытых источников
1. Кокосовая вода
Эта вода является хорошей
альтернативой спортивным напиткам, а также содержит естественные
электролиты, которые восполняют потерю жидкости в организме после длительной
тренировки. В кокосовой воде содержится магний, который в
свою очередь снижает артериальное давление, уменьшает боли в суставах, а также
нормализует сердечный ритм.
2. Гранатовый сок
Этот сок очень
полезен для здоровья. Он способен предотвращать воспаление в организме, а также
бороться с раком простаты,
сердечными заболеваниями и раком легких. Однако пить нужно чистый сок, а не
разбавленный водой.
3. Зеленый чай
Зеленый чай
считается самым полезным горячим напитком в мире. Его считают таковым благодаря
тому, что он способен быстро бороться с различными заболеваниями. Кроме того, он
ускоряет обмен веществ, защищает вашу кожу от повреждения
ультрафиолетовыми лучами, уменьшает воспаление и сохраняет здоровье зубов и
десен.
4. Горячий шоколад
Один из лучших
способов справиться со спазмами — выпить чашку горячего шоколада.
Он богат антиоксидантами, флавоноидами, а также кальцием. Для того чтобы извлечь максимальную пользу из этого напитка, следует использовать порошок
темного шоколада.
5. Имбирный чай
Имбирь —
естественное средство от всех проблем с желудком. Он не только эффективно
успокаивает расстройство желудка, но также помогает от укачивания, несварения
желудка и тошноты, связанной с беременностью. Чтобы было вкуснее и полезнее,
можно добавить несколько капель меда.
Каждый из этих напитков очень просто в приготовлении и обойдется совсем не дорого. Но пользы от них будет очень много, особенно, если продолжать пить их регулярно.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о рецепте пирога "Рождественское кольцо", а также о том, какие блюда должны быть на столе на Рождественский сочельник.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости