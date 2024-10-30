Самые отвратительные блюда: топ впечатляющих кулинарных традиций

Кулинарные традиции разных стран мира могут быть очень разнообразными, и то, что кажется вкусным для одних, может вызвать отвращение у других. Некоторые блюда настолько необычны, что они стали известны не только в своих странах, но и за их пределами, сообщает портал "Комментарии".



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Сюрстремминг – это ферментированная сельдь, которая считается одним из самых отвратительных блюд в мире. Этот шведский деликатес известен своим сильнейшим запахом, который может быть настолько интенсивным, что его часто едят на открытом воздухе. Сельдь ферментируется в течение нескольких месяцев, что придает ему характерный вкус и аромат.

Балут – это филиппинское блюдо, состоящее из вареного утиного яйца с почти сформированным эмбрионом внутри. Это блюдо является популярной уличной едой на Филиппинах и считается деликатесом. Балуты едят вместе с солью, уксусом и специями, и он известен своим необычным вкусом и текстурой.

Хакарл – это ферментированное мясо акулы, которое является традиционным исландским блюдом. Мясо акулы сначала закапывают в землю на несколько месяцев, затем сушат на открытом воздухе. Этот процесс позволяет избавиться от токсинов, содержащихся в мясе акулы. Хакарл имеет очень сильный запах аммиака и специфический вкус, который может быть трудным для восприятия.

Кассу марцу – это сардинский сыр, известный тем, что в нем живут личинки сырной мухи. Эти личинки помогают ферментировать сыр, придавая ему мягкую текстуру и острый вкус. Хотя касса марца запрещена во многих странах из-за санитарных норм, она остается популярной среди местных жителей Сардинии.

Эскамолес – это блюдо из личинок муравьев, которое считается деликатесом в Мексике. Личинки собирают из корней агавы и готовят с разными специями. Эскамолесы имеют ореховый вкус и часто подаются с тортильями.

Важно помнить, что вкусовые предпочтения субъективны, и то, что кажется отвратительным для одних, может быть настоящим деликатесом для других.

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