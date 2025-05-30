Самая полезная рыба для всей семьи: незаменима для вашего организма

Лосось давно относят к одной из самых полезных рыб, но его более дешевый аналог – атлантическая скумбрия может оказаться лучшим выбором.

Полезная рыба. Фото из открытых источников

Диетолог Бартош Кульчинский считает, что по пищевой ценности скумбрия не только равна лососю, но даже превосходит его. Более того, эта рыба намного доступнее.

Специалисты постоянно призывают к тому, чтобы рыба была чаще на наших столах. Она является источником ценных питательных веществ, которые имеют решающее значение для здоровья. Однако многие потребители отказываются от ее регулярного потребления, объясняя это высокими ценами.

Хотя некоторые виды рыбы в самом деле могут быть дорогими, на рынке есть более дешевые альтернативы, которые так же не у ступают по качеству. Примером может служить атлантическая скумбрия.

По мнению Кульчинского, атлантическая скумбрия является лучшим выбором, когда речь идет о здоровой рыбе. В одном из своих видео он заявил, что скумбрия превосходит лосось по содержанию омега-3 жирных кислот. Атлантическая скумбрия содержит на 40% больше омега-3 кислот, чем лосось.

В 100 г скумбрии содержится от 3 тысяч до 4 тыс. мг омега-3 кислот, тогда как лосось содержит их около 2 тыс. мг.

Омега-3 жирные кислоты — не единственное преимущество скумбрии. Эта рыба также богата селеном, элементом, необходимым для правильного функционирования щитовидной железы, и витаминами группы B, включая B12 и B3.

Есть масса способов, как приготовить скумбрию, как и другую рыбу. Однако диетолог предостерегает от жарки, которая не только повышает калорийность блюда, но и уничтожает часть ценных питательных веществ. Лучшее решение — запекание, которое сохраняет целебные свойства рыбы.

Кульчинский также обращает внимание на копченую скумбрию — она не только вкусная, но и легкодоступная, ее можно найти в большинстве магазинов.

Атлантическая скумбрия является прекрасным примером того, что здоровое питание не обязательно должно быть дорогим. Высокое содержание омега-3 жирных кислот, селена и витаминов группы В делает его ценным заменителем лосося.

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