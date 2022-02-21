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Сало может навредить здоровью: как употреблять продукт

Эксперты рассказали, что в некоторых случаях употребление сала может навредить здоровью: что нужно знать о его свойствах

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Несмотря на то, что сало обладает целым рядом полезных свойств, оно, как и любой другой продукт, имеет свои противопоказания. Эксперты рассказали, в каких случаях сало может навредить состоянию здоровья.

Сало может навредить здоровью: как употреблять продукт

В чем вред и польза сала (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что сало в большом количестве может привести к ожирению и развитию атеросклероза (одного из самых распространенных хронических заболеваний артерий, — прим. авт.), а все из-за высокого содержания холестерина.

Людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также пациентам с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, нужно сократить потребление сала до минимума или даже полностью исключить его из своего рациона.

Помимо этого, сало обладает высокой калорийностью. Прием пищи, который состоит из сала, чеснока и черного хлеба будет крайне неполезен для здоровья, потому что частое употребление свиного жира приведет к лишнему весу и спровоцирует другие серьезные заболевания.

Что касается засоленного сала, то его также нужно употреблять с осторожностью, поскольку соль может сдерживать воду в организме и провоцировать отечность.

Немецкие исследователи говорят, что в умеренной количестве этот продукт полезен для организма. В день, по их словам, можно включать по 20-30 граммов сала.

Напомним, что в период с января по февраль 2022 года в Украине выросли цены на соленое и домашнее сало. В текущем месяце средняя цена на продукт составляет 165 гривен за килограмм. То есть, за месяц домашнее сало выросло в цене на 12 гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Кустова рассказала, что будет с организмом, если каждый день есть сало. 


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Источник: https://dietology.pro/blog/poleznie-statiy/salo-vred-i-polza-dlya-organizma/
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