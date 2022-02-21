Сало может навредить здоровью: как употреблять продукт

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Светлана Шкурупий
Несмотря
на то, что сало обладает целым рядом полезных свойств, оно, как и любой другой
продукт, имеет свои противопоказания. Эксперты рассказали, в каких случаях сало
может навредить состоянию здоровья.
В чем вред и польза сала (фото из открытых источников)
Специалисты
отметили, что сало в большом количестве может привести к ожирению и развитию атеросклероза
(одного из самых распространенных хронических заболеваний артерий, — прим.
авт.), а все из-за высокого содержания холестерина.
Людям,
у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также пациентам с
нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, нужно сократить потребление сала
до минимума или даже полностью исключить его из своего рациона.
Помимо
этого, сало обладает высокой калорийностью. Прием пищи, который состоит из
сала, чеснока и черного хлеба будет крайне неполезен для здоровья, потому что
частое употребление свиного жира приведет к лишнему весу и спровоцирует другие
серьезные заболевания.
Что
касается засоленного сала, то его также нужно употреблять с осторожностью,
поскольку соль может сдерживать воду в организме и провоцировать отечность.
Немецкие
исследователи говорят, что в умеренной количестве этот продукт полезен для организма.
В день, по их словам, можно включать по 20-30 граммов сала.
Напомним,
что в период с января по февраль 2022 года в Украине выросли цены на соленое и домашнее сало. В текущем месяце средняя цена на продукт составляет 165 гривен
за килограмм. То есть, за месяц домашнее сало выросло в цене на 12 гривен.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Кустова
рассказала, что будет с организмом, если каждый день есть сало.
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