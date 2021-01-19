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Сахарная пудра - кулинарный тренд 2021

В кладовке каждой хозяйки наверняка найдется запас сахарной пудры – без нее в кулинарии не обойтись

сегодня, 19:50
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты уверяют – пудра из сахара все больше вытесняет обычный сахар и в нынешнем году станет одним из основных сладких трендов. Актуальной будет пудра как из свекольного, так и из тростникового сахара Ее добавляют в песочное тесто, в муссы, крем, кули, французскую меренгу, посыпают бисквит савоярди перед выпечкой для придания ему хрустящей корочки. Сахарная пудра это неизменная составляющая различных глазурей.

Сахарная пудра - кулинарный тренд 2021

Сахарная пудра (фото из открытых источников)

По мнению рестораторов, пудру можно безошибочно добавлять в те рецепты, где составляющие продукты не будут подвержены тепловой обработке, достаточной для полного растворения сахара. Также эксперты анонсируют появление сахарной пудры в составе блюд, в которых клиент не ожидает ее встретить – так, сахарная пудра будет использоваться в приготовлении салатов, пасты, гарниров и даже омлетов.

Напомним, в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины рассказали о том, что мировой рынок может столкнуться с дефицитом сахара в ближайшие два года. Alvean, совместное предприятие Cargill Inc. и бразильского сахаропроизводителя Copersucar SA, высказало опасение по поводу того, что в этом сезоне производство сахара не сможет удовлетворить спрос на пять миллионов тонн. Главный исполнительный директор Пауло Роберто де Соуза уверяет, что вследствие этого рынок может ожидать еще один дефицит в шесть миллионов тонн в 2021-2022 годах. Более того, по словам экспертов, еще одной причиной дефицита сахара может стать засушливая погода и массовые пожары на территории Бразилии, главного экспортера сахара, из-за чего было приостановлено развитие тростника в стране. Вследствие этого эксперты ожидают сокращения производства тростника на более, чем 4%. 





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Источник: https://foodandmood.com.ua/
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