Сахарная пудра - кулинарный тренд 2021

Эксперты уверяют – пудра из сахара все больше вытесняет обычный сахар и в нынешнем году станет одним из основных сладких трендов. Актуальной будет пудра как из свекольного, так и из тростникового сахара Ее добавляют в песочное тесто, в муссы, крем, кули, французскую меренгу, посыпают бисквит савоярди перед выпечкой для придания ему хрустящей корочки. Сахарная пудра это неизменная составляющая различных глазурей.

Сахарная пудра (фото из открытых источников)

По мнению рестораторов, пудру можно безошибочно добавлять в те рецепты, где составляющие продукты не будут подвержены тепловой обработке, достаточной для полного растворения сахара. Также эксперты анонсируют появление сахарной пудры в составе блюд, в которых клиент не ожидает ее встретить – так, сахарная пудра будет использоваться в приготовлении салатов, пасты, гарниров и даже омлетов.

Напомним, в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины рассказали о том, что мировой рынок может столкнуться с дефицитом сахара в ближайшие два года. Alvean, совместное предприятие Cargill Inc. и бразильского сахаропроизводителя Copersucar SA, высказало опасение по поводу того, что в этом сезоне производство сахара не сможет удовлетворить спрос на пять миллионов тонн. Главный исполнительный директор Пауло Роберто де Соуза уверяет, что вследствие этого рынок может ожидать еще один дефицит в шесть миллионов тонн в 2021-2022 годах. Более того, по словам экспертов, еще одной причиной дефицита сахара может стать засушливая погода и массовые пожары на территории Бразилии, главного экспортера сахара, из-за чего было приостановлено развитие тростника в стране. Вследствие этого эксперты ожидают сокращения производства тростника на более, чем 4%.







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