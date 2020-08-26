Сахар или фруктоза: врач объяснила, что лучше

Пожалуй, все знают, что чрезмерное употребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности ожирению, нарушению пищеварения, сахарному диабету и т.д. В связи с этим, многие люди переходят на фруктозу. Врач-гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, насколько правильным является такое решение, передает издание Medikforum.

По мнению специалиста, в рационе здорового человека должен присутствовать сахар, а не фруктоза. Дело в том, что фруктоза была разработана для людей, страдающих диабетом, но даже ее умеренное количество может добавить пару лишних килограмм. Да, она не влияет на уровень инсулина в крови, но ее энергию организм может быстро конвертировать в жировые запасы, особенно, если человек не занимается спортом.

Стоит знать, что фруктоза напрямую влияет на печень, но этот орган может использовать лишь небольшое количество моносахарида, а все остальное откладывает про "запас". Если употреблять фруктозу в больших количествах, то будет развиваться гепатоз (ожирение печени), а это грозит серьезными последствиями.

Врач говорит, что людям, у которых нет диабета, лучше есть обычный сахар (в умеренном количестве), потому что организм способен его усвоить и расщепить, благодаря чему жир не накапливается, а откладывается в виде гликогена в мышцах.

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