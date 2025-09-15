Раскрыто впечатляющий факт: делайте это во время завтрака, чтобы улучшить работу мозга

То, что вы едите и делаете утром, напрямую влияет на концентрацию, память и настроение в течение всего дня.

Завтрак. Фото: из открытых источников

Многие из нас не начинают свой день без чашечки кофе, но забывают о важном правиле – пейте воду перед кофепитием. Гидратация имеет решающее значение для функции мозга, и даже легкая дегидратация может ухудшить концентрацию, остроту умственных способностей и внимание.

Исследования, опубликованные на сайте BMC Medicine, подтвердило, что недостаточная гидратация может негативно влиять на скорость обработки информации, память и внимание.

Сочетайте белок с углеводами. Исследование в журнале Geriatr Psychiatry Neurology показало, что пожилые люди, которые пропускали завтрак только один или два раза в неделю, чаще показывали плохие результаты в тестах на когнитивные способности, чем те, кто регулярно завтракает.

Однако, качество и сочетание питательных веществ в завтраке также имеют значение. Хотя классические продукты для завтрака, такие как хлопья, тосты, фрукты или овсянка, обеспечивают углеводы, которые мозг использует как топливо, но баланс углеводов и белка обеспечивает сытость. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови, когда его употребляют вместе с углеводами, и поддерживает энергию и концентрацию стабильной. Чтобы получить необходимый белок, ешьте творог, йогурт, обезжиренное молоко, соевое молоко, яйца или даже тунец.

Ешьте ягоды. По данным журнала Molecular Sciences, ягоды богаты клетчаткой, минералами, витаминами и полифенолами, которые помогают поддерживать работу мозга. Их красивые насыщенно-фиолетовые, красные и синие цвета происходят от антоцианов. Считается, что эти мощные антиоксиданты улучшают память и когнитивное здоровье, увеличивая кровоток к мозгу. Добавьте ягоды в овсянку, смузи или греческий йогурт.

Включите яйца в свой утренний рацион. Яйца – это не просто лучший источник белка. Они также содержат другие питательные вещества, улучшающие работу мозга, особенно холин. Это питательное вещество имеет решающее значение для поддержания развития мозга, памяти и настроения.

На сайте National Institutes of Health говорится, что поскольку организм не может производить холин, то нужно получать его из пищи или добавок. Только одно большое яйцо обеспечивает 27% суточной нормы.

Начните свое утро с яиц, смешав их с овощами, приготовив быстрый тост из авокадо и яиц или простой омлет.

Ограничьте добавленный сахар. Мозгу нужно много ключевых питательных веществ на завтрак. Даже если мозг использует глюкозу (простой сахар) в качестве основного топлива, углеводы лучше получать из фруктов и цельного зерна, а не из добавленного сахара.

