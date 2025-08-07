Раскрыта неожиданная правда о влиянии шоколада на здоровье сосудов: детали

Согласно новым научным данным, теобромин — природное соединение, содержащееся в шоколаде, может незначительно повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). В то же время ученые отмечают: положительный эффект незначителен и, скорее всего, не имеет серьезного влияния на общее состояние сердца.

Фото: из открытых источников

В исследовании принимали участие 72 добровольца в возрасте от 40 до 55 лет с диагностированным метаболическим синдромом — состоянием, повышающим риски сердечно-сосудистых заболеваний. Участники в течение 12 недель ежедневно принимали либо 450 мг теобромина, либо плацебо, при этом соблюдая индивидуально разработанную низкокалорийную диету. Также их попросили избежать какао и сократить потребление кофеина, чтобы минимизировать внешнее влияние на результаты.

Как показали данные, в группе, принимавшей теобромин, наблюдался рост уровня ЛПВП на 0,34 мг/дл, в то время как в группе плацебо показатель снизился на 1,24 мг/дл. Наибольший рост зафиксировали в подтипе ЛПВП2 — считается, что именно эта фракция имеет самый мощный кардиозащитный эффект. Кроме того, теобромин активировал ген PPAR-α, отвечающий за расщепление жиров. В то же время, никакого влияния на ген Sirt1 не оказали.

Несмотря на эти результаты, эксперты отмечают: подобные незначительные изменения вряд ли помогут реально снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения указанного эффекта нужно употреблять количество теобромина, эквивалентное примерно 60-90 г темного шоколада в день, а это уже превышает рекомендованную дневную норму сладостей, особенно для людей, контролирующих уровень сахара в крови.

Шоколад действительно содержит полифенолы, в частности флаванолы, которые обладают антиоксидантными свойствами и положительно влияют на давление, уровень "плохого" холестерина и глюкозы. И малоизвестный теобромин, как оказалось, тоже может незначительно поддерживать здоровье сосудов.

