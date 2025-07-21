logo

BTC/USD

118409

ETH/USD

3776.55

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Раскрыт поразительный факт о позднем завтраке: как это повлияет на продолжительность жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыт поразительный факт о позднем завтраке: как это повлияет на продолжительность жизни

Небольшое изменение в ежедневном режиме может оказать существенное влияние на долголетие: названо оптимальное время для завтрака.

21 июля 2025, 08:10 comments1023
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В материале британского издания Express говорится, что изменение привычного графика приема пищи может существенно улучшить здоровье и даже продлить продолжительность жизни. В частности, речь идет о популярном ныне режиме питания — интервальном голодании, которое, по словам специалистов, снижает риск развития таких серьезных болезней, как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Раскрыт поразительный факт о позднем завтраке: как это повлияет на продолжительность жизни

Фото: из открытых источников

Во время эфира на телеканале ITV в программе "This Morning" нейробиолог и автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулия Джонс рассказала, что оптимальное время для первого приема пищи после 11:00 утра. По ее словам, такая на первый взгляд мелкая привычка может помочь прожить на 20 лет дольше.

Врач объяснила, что нашему организму необходимо больше времени на восстановление, а пищеварительная система часто перегружена из-за чрезмерной частоты еды. Решением этого является соблюдение режима 16:8 — то есть 16 часов без еды (включая сон), после чего у человека есть 8-часовое "окно", когда можно свободно есть. Такой график позволяет телу активизировать процессы самовосстановления и регенерации на клеточном уровне.

По информации специалистов из клиники Mayo Clinic, в течение восьмичасового периода люди могут питаться без жестких ограничений. Важно только не переедать и следить за качеством рациона. Ранний обед или завтрак в 11 часов – это вопрос личного выбора. Но, согласно новым исследованиям, именно такой подход к питанию может стать ключом к долгой и здоровой жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что миф о "мертвой воде" не имеет оснований. Вода – это молекула H O, и при кипячении она изменяет только агрегатное состояние, а не химическую структуру. Никакой магической "энергетики" или "памяти" после кипячения она не приобретает — как бы меняется концентрация растворенных солей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1722837/how-to-live-longer-diet-intermittent-fasting-boosts-longevity
Теги:

Новости

Все новости