В материале британского издания Express говорится, что изменение привычного графика приема пищи может существенно улучшить здоровье и даже продлить продолжительность жизни. В частности, речь идет о популярном ныне режиме питания — интервальном голодании, которое, по словам специалистов, снижает риск развития таких серьезных болезней, как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

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Во время эфира на телеканале ITV в программе "This Morning" нейробиолог и автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулия Джонс рассказала, что оптимальное время для первого приема пищи после 11:00 утра. По ее словам, такая на первый взгляд мелкая привычка может помочь прожить на 20 лет дольше.

Врач объяснила, что нашему организму необходимо больше времени на восстановление, а пищеварительная система часто перегружена из-за чрезмерной частоты еды. Решением этого является соблюдение режима 16:8 — то есть 16 часов без еды (включая сон), после чего у человека есть 8-часовое "окно", когда можно свободно есть. Такой график позволяет телу активизировать процессы самовосстановления и регенерации на клеточном уровне.

По информации специалистов из клиники Mayo Clinic, в течение восьмичасового периода люди могут питаться без жестких ограничений. Важно только не переедать и следить за качеством рациона. Ранний обед или завтрак в 11 часов – это вопрос личного выбора. Но, согласно новым исследованиям, именно такой подход к питанию может стать ключом к долгой и здоровой жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что миф о "мертвой воде" не имеет оснований. Вода – это молекула H ₂ O, и при кипячении она изменяет только агрегатное состояние, а не химическую структуру. Никакой магической "энергетики" или "памяти" после кипячения она не приобретает — как бы меняется концентрация растворенных солей.