Пять видов сладостей, которые не навредят фигуре

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Светлана Шкурупий
Какие сладости не навредят фигуре / Фото: kartinkin
Зефир
Вместо
тортика можно купить зефир, потому что в нем содержится очень мало калорий.
Кроме того, этот продукт насыщен железом, белком и фосфором. Если вы будете его
употреблять в пищу, то у вас укрепится мышечная ткань.
Пастила
Если
вы будете есть ее в умеренных количествах, то вам не следует опасаться появления
лишних килограммов. Стоит отметить, что это лакомство отличается лечебными
свойствами. Этот продукт избавляет от солей. К тому же, за счет него вы сможете
предотвратить появление онкологического заболевания.
Мармелад
Он
является источником пектина, а этот элемент положительно влияет на организм.
Благодаря ему у вас нормализуется деятельность кишечника и желудка.
Мед
При
похудении можно есть мед, но в небольшом количестве, поскольку он
высококалорийный. Но вещества, входящие в его состав, повышают сопротивляемость
организма заболеваниям.
Халва
Продукт
можно использовать в качестве основного компонента диеты при
борьбе с лишними килограммами. Но в сутки допускается употреблять не больше 50
г халвы. Употреблять восточное угощение желательно в начале дня, когда
метаболические процессы в организме проходят максимально
интенсивно.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
чаще всего к чаю на стол подаются вкусные печеньки, тортики или пирожные, перед
которыми невозможно устоять. Со временем, пить чай или кофе со сладостями
входит в привычку, от которой избавиться сложно. Но это грозит не только лишним
весом, но и другими проблемами со здоровьем. Как же от этого избавиться?
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