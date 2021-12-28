Пять видов сладостей, которые не навредят фигуре

Многие люди с целью похудения отказываются от сладкого, поскольку сахар способствует набору лишнего веса. Но как оказалось, не все лакомства могут навредить фигуре. Что можно себе позволить даже на диете?



Какие сладости не навредят фигуре / Фото: kartinkin

Зефир

Вместо тортика можно купить зефир, потому что в нем содержится очень мало калорий. Кроме того, этот продукт насыщен железом, белком и фосфором. Если вы будете его употреблять в пищу, то у вас укрепится мышечная ткань.

Пастила

Если вы будете есть ее в умеренных количествах, то вам не следует опасаться появления лишних килограммов. Стоит отметить, что это лакомство отличается лечебными свойствами. Этот продукт избавляет от солей. К тому же, за счет него вы сможете предотвратить появление онкологического заболевания.

Мармелад

Он является источником пектина, а этот элемент положительно влияет на организм. Благодаря ему у вас нормализуется деятельность кишечника и желудка.

Мед

При похудении можно есть мед, но в небольшом количестве, поскольку он высококалорийный. Но вещества, входящие в его состав, повышают сопротивляемость организма заболеваниям.

Халва

Продукт можно использовать в качестве основного компонента диеты при борьбе с лишними килограммами. Но в сутки допускается употреблять не больше 50 г халвы. Употреблять восточное угощение желательно в начале дня, когда метаболические процессы в организме проходят максимально интенсивно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чаще всего к чаю на стол подаются вкусные печеньки, тортики или пирожные, перед которыми невозможно устоять. Со временем, пить чай или кофе со сладостями входит в привычку, от которой избавиться сложно. Но это грозит не только лишним весом, но и другими проблемами со здоровьем. Как же от этого избавиться?