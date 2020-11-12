kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15703.26

ETH/USD

462.96

LTC/USD

59.51

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять вещей, которые никогда нельзя класть в микроволновку
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять вещей, которые никогда нельзя класть в микроволновку

Не помещайте эти вещи даже на «минуточку»

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Микроволновая печь значительно облегчает нам жизнь и экономит время. Но не все продукты и предметы можно в ней разогревать. Что нельзя?

Пять вещей, которые никогда нельзя класть в микроволновку

фото из открытых источников

Замороженное мясо

Да, в большинстве микроволновок есть специальный режим, который подразумевает размораживание мясных продуктов, но лучше им не пользоваться. Начнем с того, что этот процесс происходит неравномерно, (тонкие края отойдут быстрее и начнут готовиться, в середине будет лед). Плюс ко всему, это может спровоцировать размножение бактерий. 

Перец

Если положить в микроволновку красный перец и включить на полную мощность, то он взорвется как яйцо. Дело в том, что капсаицин, содержащийся в овоще, под действием температуры превращается в аэрозоль и может сработать, как баллончик, когда вы откроете дверцу. 

Пластиковые контейнеры

На некоторых пластиковых контейнерах есть пометка о совместимости с микроволновкой, но еду лучше нагревать в тарелке. Очень многие виды пластика при нагревании выделяют опасные вещества, которые попадают в пищу, а потом в организм и могут плохо отразиться на здоровье. В таких контейнерах еду хорошо хранить. 

Контейнеры из пенопласта

В таких контейнерах также запрещено греть еду, и по той же причине — при высокой температуре они начинают выделять токсичные вещества.

Бумажные пакеты

В бумажных пакетах часто разогревают купленную в магазине булочку или сэндвич, не задумываясь, что такие обертки могут воспламениться под действием микроволн. Лучше не рисковать! 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке повторно. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/7-veshchej-kotorye-nelzya-klast-v-mikrovolnovuyu-pech-nikogda/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ