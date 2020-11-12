Пять вещей, которые никогда нельзя класть в микроволновку

Микроволновая печь значительно облегчает нам жизнь и экономит время. Но не все продукты и предметы можно в ней разогревать. Что нельзя?

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Замороженное мясо

Да, в большинстве микроволновок есть специальный режим, который подразумевает размораживание мясных продуктов, но лучше им не пользоваться. Начнем с того, что этот процесс происходит неравномерно, (тонкие края отойдут быстрее и начнут готовиться, в середине будет лед). Плюс ко всему, это может спровоцировать размножение бактерий.

Перец

Если положить в микроволновку красный перец и включить на полную мощность, то он взорвется как яйцо. Дело в том, что капсаицин, содержащийся в овоще, под действием температуры превращается в аэрозоль и может сработать, как баллончик, когда вы откроете дверцу.

Пластиковые контейнеры

На некоторых пластиковых контейнерах есть пометка о совместимости с микроволновкой, но еду лучше нагревать в тарелке. Очень многие виды пластика при нагревании выделяют опасные вещества, которые попадают в пищу, а потом в организм и могут плохо отразиться на здоровье. В таких контейнерах еду хорошо хранить.

Контейнеры из пенопласта

В таких контейнерах также запрещено греть еду, и по той же причине — при высокой температуре они начинают выделять токсичные вещества.

Бумажные пакеты

В бумажных пакетах часто разогревают купленную в магазине булочку или сэндвич, не задумываясь, что такие обертки могут воспламениться под действием микроволн. Лучше не рисковать!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке повторно.

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