Пять суперпродуктов, которые стоит начать есть прямо сейчас

Американские диетологи составили список продуктов, которые должны присутствовать в рационе каждого человека. Специалисты называют их суперпродуктами, ведь они чрезвычайно богаты полезными веществами, способствуют укреплению иммунитета и улучшают состояние здоровья в целом. Об этом сообщает американское издание Eat This, Not That.

Оливковое масло

Многие эксперты связываются употребление оливкового масла первого отжима со снижением риска заболевания раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также инсультом.

Чечевица

Это хороший источник белка и клетчатки, который эксперты в области здравоохранения советуют за его способность уменьшать воспаление, снижать уровень холестерина, способствовать метаболизму жиров и уменьшать аппетит.

Грецкий орех

Исследование показывают, что горсть грецких орехов содержит почти в два раза больше антиоксидантов, борющихся с болезнями, чем эквивалентное количество любого другого ореха.

Овес

Это еще один продукт, богатый клетчаткой. Исследование, опубликованное в Американском журнале общественного здравоохранения, показало, что употребление одной порции овсянки два-четыре раза в неделю снижает риска развития диабета второго типа на 16 процентов.

Помидоры

Десятки исследований предполагают связь между регулярным потреблением помидоров и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений кожи и некоторых видов онкологии. А недавнее исследование показало, что употребление этого овоща на 18% снижает риск рака простаты у мужчин.

