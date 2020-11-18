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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять суперпродуктов, которые стоит начать есть прямо сейчас
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Пять суперпродуктов, которые стоит начать есть прямо сейчас

Эти, знакомые всем продукты, укрепляют здоровье и снижают риск множества заболеваний

сегодня, 18:37
Автор:

Елизавета Черных

Американские диетологи составили список продуктов, которые должны присутствовать в рационе каждого человека. Специалисты называют их суперпродуктами, ведь они чрезвычайно богаты полезными веществами, способствуют укреплению иммунитета и улучшают состояние здоровья в целом. Об этом сообщает американское издание Eat This, Not That. 

Пять суперпродуктов, которые стоит начать есть прямо сейчас

ФОТО: Из открытых источников

Оливковое масло

Многие эксперты связываются употребление оливкового масла первого отжима со снижением риска заболевания раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также инсультом. 

Чечевица

Это хороший источник белка и клетчатки, который эксперты в области здравоохранения советуют за его способность уменьшать воспаление, снижать уровень холестерина, способствовать метаболизму жиров и уменьшать аппетит.

Грецкий орех

Исследование показывают, что горсть грецких орехов содержит почти в два раза больше антиоксидантов, борющихся с болезнями, чем эквивалентное количество любого другого ореха. 

Овес

Это еще один продукт, богатый клетчаткой. Исследование, опубликованное в Американском журнале общественного здравоохранения, показало, что употребление одной порции овсянки два-четыре раза в неделю снижает риска  развития диабета второго типа на 16 процентов.

Помидоры

Десятки исследований предполагают связь между регулярным потреблением помидоров и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений кожи и некоторых видов онкологии. А недавнее исследование показало, что употребление этого овоща на 18% снижает риск рака простаты у мужчин. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о пяти вредных пищевых привычках мужчин. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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