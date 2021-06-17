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Пять продуктов, с которыми вес уходит быстрее

Диетологи назвали продукты, которые стоит добавить в свой рацион, потому что лишний вес с ними уходит быстрее

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите избавиться от лишних килограмм, то для этого необязательно голодать и садиться на жесткие диеты, ведь таким образом вы делаете своему организму только хуже.

Пять продуктов, с которыми вес уходит быстрее

Какие продукты помогают похудеть (фото из открытых источников)

Диетологи назвали продукты, которые нужно добавить в рацион тем, кто хочет быстро сбросить вес.

Сардины

Эксперты рекомендуют выбирать сардины, приготовленные с добавлением растительного, а не оливкового масла. В этом случае на вашем столе будет блюдо, богатое нежирным белком, кислотами омега-3, а также растительными ненасыщенными жирами, стимулирующими обмен веществ и процесс сжигание жира. 

Семена чиа

Это новый суперфуд, который стремительно набирает популярность. Диетологи советуют добавлять семена чиа в салаты, утренние йогурты, потому что в их составе большое количество витаминов и минеральных веществ, которые способствуют похудению. 

Яйца

В составе яиц много белка, который сохранят чувство сытости на длительное время и сдерживает от нездоровых перекусов.

Эксперты говорят, что для переработки яиц требуется по-настоящему много энергии, поэтому вы начнете эффективнее терять лишний вес. 

Темный шоколад

Несколько кусочков темного шоколада стоит съедать каждый день: он очень полезен благодаря особым антиоксидантам, входящим в состав какао бобов. Всего за неделю регулярного употребления темного шоколада ваш объем талии может сократиться на целый сантиметр.

Перец чили

В этот список также попал перец чили, ведь он является хорошим жиросжигателем.

Исследователи доказали, что регулярное употребление этого овоща снижает риск сердечных заболеваний, подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт может перечеркнуть все усилия в похудении.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/healthy_food/hudeem-nezametno-6-produktov-s-kotorymi-ves-uhodit-bystree/
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