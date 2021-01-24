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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов-рекордсменов по содержанию Омега-3
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Пять продуктов-рекордсменов по содержанию Омега-3

Омега-3 превосходно стимулирует иммунитет

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Организм необходимо регулярно обогащать витаминами, минералами и жирными кислотами, в частности омега-3, которые обладают целым рядом полезных свойств. Эксперты назвали пять продуктов, которые особенно богаты этим элементом.

Пять продуктов-рекордсменов по содержанию Омега-3

в каких продуктах содержится омега-3 (фото из открытых источников)

Масло льна

Это важный и незаменимый продукт для поддержания здоровья. В 100 г льняного масла содержится около 55-60 г полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Этот продукт также богат на клетчатку, магний, витамин Е и другие полезные вещества. 

Лосось

Это одна из самых питательных и вкусных рыб на планете. В 110 г филе лосося содержится около 2400 мг жирных кислот омега-3, поэтому почаще включайте его в свой рацион. Также в составе лосося много белка, магния, калия и витаминов. 

Устрицы

Этот деликатесный продукт в 100 г содержит 1 г Омега-3. Даже такого незначительного количества этого ценного вещества будет достаточно, чтобы восполнить его дневную норму для организма.

Красная икра

Красная икра, как и рыбы семейства лососевых, являются прекрасным источником именно полиненасыщенных кислот. Для восполнения суточной нормы достаточно съесть всего 37 г продукта. Также этот деликатес содержит набор аминокислот. 

Грецкие орехи

Грецкие орехи имеют высокое содержание волокон, витаминов и омега-3 жирных кислот (в 100 г около 10-15 г вещества).  Этот продукт невероятно сытный, питательный и очень вкусный.

Стоит отметить, что омега-3 жирные кислоты обладают антикоагулянтными и противовоспалительными свойствами. Они предотвращают проблемы с сердечно-сосудистой системой и поддерживают работу головного мозга. 

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Источник: https://lucky-women.ru/5-rekordsmenov-po-soderzhaniyu-omega-3/
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