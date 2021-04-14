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Пять продуктов, которые снижают защиту от коронавируса

Опубликован список продуктов, которые стоит огранить в рационе, потому что они снижают защиту от COVID-19

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

На фоне пандемии коронавирусной инфекции очень важно укреплять свой иммунитет и следить за правильным питанием. Эксперты назвали продукты, употребление которых лучше ограничить, потому что они ослабляют защиту организма и делают его уязвимым к вирусам. Что это за продукты?

Пять продуктов, которые снижают защиту от коронавируса

Какие продукты снижают защиту от COVID-19 (фото из открытых источников)

Сахар

Попадая в кровь, сахар снижает количество лейкоцитов — кровяных клеток, являющихся важной частью иммунной системы. Регулярное употребление этого продукта несет вред всему организму, поскольку его повышенный уровень в крови создает благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и раковых клеток

Сухие завтраки

Лучше отказаться от такого вида завтрака, потому что в его составе много сахара, крахмала и других добавок, которые плохо влияют на работу кишечника, создавая в нем клейкую среду, а она привлекает "вредных" бактерий и паразитов. Кроме того, сухие завтраки не содержат клетчатки, которая важна для пищеварения. 

Колбаса и жирное мясо

Колбасные изделия богаты на консерванты и животные жиры, которые могут привести к ожирению, гипертонии и другим заболеваниям. Более того, они оказывают разрушающее действие на организм и снижают выработку антител. Еще в составе колбасы есть глутамат натрия — еще один враг иммунитета.  

Сырые яйца

Эксперты говорят, что сырые яйца за счет содержания белка авидина, могут блокировать усвоение биотина — водорастворимого витамина группы В, который важен для работы иммунной системы. Также сырые яйца в больших количествах препятствуют усвоению белков, вызывая общую слабость организма.

Алкоголь

Даже в небольших дозах алкогольные напитки угнетают лейкоциты и изменяют состав крови. Но самым опасным для организма все же является похмелье: печень усилено работает над выведением спиртного, поэтому хуже справляется с токсинами. По этой причине вредные микроорганизмы имеют больше шансов на выживание. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много антиоксидантных веществ.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/32680-5-produktov-kotorye-snizhayut-zashchitu-ot-koronavirusa
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