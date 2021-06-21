Пять продуктов, которые помогут при высоком холестерине

Холестерин — один из показателей, за которым должны следить все, независимо от возраста, веса и состояния здоровья. Если он повышен, то решить проблему можно с помощью таких продуктов:

Высокий холестерин / Фото: Depositphotos/udra

Лук

Эксперты говорят, что в составе обычного лука есть антиоксидант, который помогает предотвращать накопление холестериновых бляшек в артериях и поддерживает здоровье сосудов. Также в этом овоще много витаминов и полезных веществ, поддерживающих здоровье всего организма.

Овсянка

Натуральная овсяная каша богата на клетчатку. Чем больше ее в рационе, тем ниже уровень "вредного" холестерина в крови. Овес является ценным источником пищевых волокон, поэтому почаще добавляйте его в свой рацион.

Фасоль

Еще один источник драгоценной клетчатки – бобовые и особенно фасоль. Исследования доказали, что одна порция фасоли в день в течение полугода помогает снизить уровень холестерина на 5%.

Куркума

Эту специю регулярно используют не только в кулинарии, но и в медицинских целях, потому что она обладает рядом полезных свойств. Куркума снижает уровень "вредного" холестерина, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет.

Миндаль

Эти вкусные орешки — не только источник полезного растительного белка, клетчатки и ненасыщенных жиров, но и настоящий враг холестерина. Регулярное употребление миндаля в течение шести недель помогает нормализовать уровень холестерина в крови и защитить свое сердце и сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские исследователи провели эксперимент и доказали, что регулировать уровень "плохого" холестерина в крови помогают самые доступные фрукты — яблоки.

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