logo
Русский Українська

BTC/USD

32470.05

ETH/USD

1929.82

LTC/USD

132.98

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов, которые помогут при высоком холестерине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять продуктов, которые помогут при высоком холестерине

Эксперты перечислили продукты, которые нужно добавить в рацион людям с повышенным уровнем холестерина

сегодня, 20:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Холестерин — один из показателей, за которым должны следить все, независимо от возраста, веса и состояния здоровья. Если он повышен, то решить проблему можно с помощью таких продуктов:

Пять продуктов, которые помогут при высоком холестерине

Высокий холестерин / Фото: Depositphotos/udra

Лук

Эксперты говорят, что в составе обычного лука есть антиоксидант, который помогает предотвращать накопление холестериновых бляшек в артериях и поддерживает здоровье сосудов. Также в этом овоще много витаминов и полезных веществ, поддерживающих здоровье всего организма.

Овсянка

Натуральная овсяная каша богата на клетчатку. Чем больше ее в рационе, тем ниже уровень "вредного" холестерина в крови. Овес является ценным источником пищевых волокон, поэтому почаще добавляйте его в свой рацион. 

Фасоль

Еще один источник драгоценной клетчатки – бобовые и особенно фасоль. Исследования доказали, что одна порция фасоли в день в течение полугода помогает снизить уровень холестерина на 5%.

Куркума

Эту специю регулярно используют не только в кулинарии, но и в медицинских целях, потому что она обладает рядом полезных свойств. Куркума снижает уровень "вредного" холестерина, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет. 

Миндаль

Эти вкусные орешки — не только источник полезного растительного белка, клетчатки и ненасыщенных жиров, но и настоящий враг холестерина. Регулярное употребление миндаля в течение шести недель помогает нормализовать уровень холестерина в крови и защитить свое сердце и сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские исследователи провели эксперимент и доказали, что регулировать уровень "плохого" холестерина в крови помогают самые доступные фрукты — яблоки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/dieta-dlya-sosudov-5-produktov-kotorye-pomogut-pri-vysokom-holesterine/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ