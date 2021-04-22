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Пять продуктов, которые остановят выпадение волос

Эксперты назвали обычные продукты, которые следует добавить в рацион, если у вас начали выпадать волосы

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильный рацион чрезвычайно важен для сохранения здоровья волос, их роста и состояния кожи головы. Если у вас начали выпадать волосы, тогда эксперты советуют пересмотреть питание и обогатить его такими продуктами:

Пять продуктов, которые остановят выпадение волос

Как остановить выпадение волос (фото из открытых источников)

Овощи

Уделите особое внимание овощам зеленого цвета, не подверженным термической обработке. Например, брокколи, зелени салата, авокадо, шпинату, сельдерею, огурцу и прочим. В составе таких продуктах много витаминов и ценных веществ, в частности железа, которые необходимы для поддержания красоты и здоровья волос.

Орехи 

Добавьте в свой рацион орехи, потому что они богаты омега-3 и омега-6 ненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества, согласно исследованиям, укрепляют структуру волос и способствуют их росту. 

Бобовые

В бобовых много белка, благодаря которому активизируются волосяные фолликулы и появляются новые волоски. Помимо этого, в них много железа, цинка и биотина, которые очень положительно сказываются на состоянии волос.

Яйца

Не ограничивайте себя в яйцах, потому что они богаты на белок, цинк, железо и витамин В12. Съедая несколько яиц в неделю, вы восполняете запас этих веществ в организме, что благоприятно сказывается на ваших волосах.  

Лосось

Благодаря омега-3 жирным кислотам, белку и протеину лосось идеально подходит для улучшения состояния волос. 

Напомним, многие девушки жалуются на выпадение волос. Причины такой проблемы могут быть совершенно разными. Исследователи из Индии во время эксперимента выяснили, какой продукт поможет ее предотвратить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как остановить выпадение волос.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31698-8-produktov-kotorye-ostanovyat-vypadenie-volos
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