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Пять продуктов, которые обогащают организм коллагеном

Коллаген важен для здоровья суставов и кожи

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Нашему организму нужен коллаген — особый вид белка, который делает нашу кожу эластичной, выполняя роль своеобразного каркаса. При его дефиците появляются морщины, а кости и мышцы становятся слабыми. Чтобы этого не допустить, важно добавлять в свой рацион правильные продукты. 

Пять продуктов, которые обогащают организм коллагеном

фото из открытых источников

Эксперты отметили, что с возрастом мы теряем коллаген и это связано со снижением скорости обмена веществ. Но привести к дефициту этого элемента могут и другие факторы: стресс, вредные привычки, гормональные нарушения и прочее. В таких случаях, больше употребляйте следующие продукты:

Желатин

Это гидролизованный коллаген, поэтому вы можете использовать его на свое усмотрение,  сделайте фруктовое желе, а хотите — заливную рыбу. А можно просто добавлять ложку желатина в любимый коктейль или смузи. 

Яйца

Яичный белок богат на аминокислоты, которые помогают вырабатывать коллаген, а желток — на холин, защищающий его от разрушений. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение вареным яйцам, потому что они более полезные. 

Лосось

В этом продукте содержится цинк, которые способствует синтезу коллагена, а омега-3 жирные кислоты помогают увлажнять кожу и замедляют ее старение. 

Зеленые листовые овощи

Зелень также богата на вещества, которые улучшают выработку коллагена в организме, в частности, содержит хлорофилл, положительно сказывающийся на состоянии кожи. Так что добавляйте в рацион рукколу, капусту, водоросли и т.д.

Цитрусовые

В составе цитрусовых много витамина С, который не только укрепляет иммунитет, но и необходим для производства коллагена. Поэтому, налегайте на фрукты (но съедайте не больше 2 плодов в день).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как ухаживать за своей кожей в зимний период.


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Источник: https://ivan-pole.ru/info-pole/6-produktov-bogatykh-kollagenom-kotorye-zastavyat-vashu-kozhu-siyat/
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