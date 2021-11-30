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Пять продуктов, которые нежелательно есть в ПМС

Гинеколог Вера Панченко и гинеколог-эндокринолог Мария Мурзова отметили, какие продукты стоит исключить из рациона при ПМС

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В период предменструального синдрома многие женщины испытывают раздражение, нервозность и излишнюю эмоциональность. Чтобы не усугубить ситуацию, стоит на время исключить из рациона некоторые продукты.

Пять продуктов, которые нежелательно есть в ПМС

Какие продукты лучше не есть в ПМС / Фото: Anna Pelzeer/unsplash.com

Соленые продукты

Избыток соли задерживает жидкость в организме и приводит к отекам. Такие последствия можно заметить в любую фазу цикла, особенно после порции чипсов или копченых колбасок перед сном. Но в период ПМС эффект от вредных соленых продуктов выражается ярче, из-за гормонального дисбаланса в конце цикла женщины еще больше склонны к отекам. Чтобы избежать припухлости по утрам, не злоупотребляйте соленой, острой и копченой едой, приготовленной в кляре.

Сахар, хлеб, фастфуд

Сладости и хлебобулочные изделия способствуют выбросу эстрогена — главного "женского гормона", который отвечает, как за способность к деторождению, так и за красоту: качество волос, ногтей. Однако, когда эстроген накапливается в период ПМС, это провоцирует набор веса, плаксивость, раздражительность, боль в груди, головные боли, воспаления на коже.

Помидоры, петрушка, грейпфруты, кинза

Казалось бы, чем провинились эти номинально "полезные" фрукты и овощи? Дело в том, что вещества, которые содержатся в них, провоцируют сокращения матки. А значит, усиливают болевые ощущения во время менструации. Поэтому лучше на некоторое время отказаться от этих продуктов, особенно если месячные проходят с осложнениями.

Алкоголь 

Алкоголь — это депрессант. Он приводит к дисбалансу нейромедиаторов в головном мозге и таким образом усиливает ощущение тоски, грусти и нервного напряжения. Поэтому женщины, которые в период ПМС и без того находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, могут почувствовать еще более сильные перепады настроения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как женщинам спокойно преодолеть период ПМС.


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Источник: https://www.marieclaire.ru/food/9-produktov-kotorye-nelzya-est-v-pms-i-chem-ikh-zamenit/
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