Пять продуктов, которые нежелательно есть в ПМС

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Светлана Шкурупий
В
период предменструального синдрома многие женщины испытывают раздражение, нервозность
и излишнюю эмоциональность. Чтобы не усугубить ситуацию, стоит на время
исключить из рациона некоторые продукты.
Какие продукты лучше не есть в ПМС / Фото: Anna Pelzeer/unsplash.com
Соленые продукты
Избыток
соли задерживает жидкость в организме и приводит к отекам. Такие последствия
можно заметить в любую фазу цикла, особенно после порции чипсов или копченых
колбасок перед сном. Но в период ПМС эффект от вредных соленых продуктов
выражается ярче, из-за гормонального дисбаланса в конце цикла женщины еще
больше склонны к отекам. Чтобы избежать припухлости по утрам, не
злоупотребляйте соленой, острой и копченой едой, приготовленной в кляре.
Сахар, хлеб, фастфуд
Сладости
и хлебобулочные изделия способствуют выбросу эстрогена — главного
"женского гормона", который отвечает, как за способность к деторождению, так и
за красоту: качество волос, ногтей. Однако, когда эстроген накапливается в
период ПМС, это провоцирует набор веса, плаксивость, раздражительность, боль в
груди, головные боли, воспаления на коже.
Помидоры, петрушка,
грейпфруты, кинза
Казалось
бы, чем провинились эти номинально "полезные" фрукты и овощи? Дело в том, что
вещества, которые содержатся в них, провоцируют сокращения матки. А значит,
усиливают болевые ощущения во время менструации. Поэтому лучше на некоторое
время отказаться от этих продуктов, особенно если месячные проходят с
осложнениями.
Алкоголь
Алкоголь — это депрессант. Он приводит к дисбалансу нейромедиаторов в головном мозге и таким образом усиливает ощущение тоски, грусти и нервного напряжения. Поэтому женщины, которые в период ПМС и без того находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, могут почувствовать еще более сильные перепады настроения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как женщинам спокойно преодолеть период ПМС.
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