Пять продуктов, которые нельзя есть во время стресса

На эмоциональное состояние человека влияет множество факторов, которые провоцируют стресс, тревогу и беспокойство. И усилить их влияние могут определенные продукты. Что лучше исключить из рациона на время?

Какие продукты не стоит есть во время стресса / фото: Pexels

Хлеб и макаронные изделия

В стрессовом состоянии откажитесь от хлеба и макаронных изделий, потому что в их составе есть рафинированные углеводы. Мало того, что они калорийны, так еще и способствуют повышению сахара в крови. А колебания этого показателя могут вызывать раздражительность и беспокойство. Отдайте лучше предпочтение гречке или нуту, потому что они богаты на клетчатку, а она полезна организму в непростые периоды.

Алкоголь

Многие считают, что алкоголь помогает расслабиться и успокоиться, но не все согласны с этим утверждением. Ученые говорят, что спиртное изменяет уровень серотонина в мозге, что плохо сказывается на эмоциональном состоянии.

Кофе

Бодрящий напиток повышает пульс и артериальное давление, поэтому от кофе не следует ждать расслабляющего и успокаивающего эффекта. Повышенное возбуждение после напитка могут испытывать даже люди в абсолютно спокойном состоянии, не говоря уже о тех, кто и так был раздражен.

Молочные продукты

Исследователи считают, что "молочка" провоцирует стресс для организма. Не все люди одинаково хорошо переваривают эти продукты. Поэтому если вы испытываете раздражение или беспокойство, лучше избегайте любимого йогурта или сыра.

Пшеничные отруби

В составе этого продукта высокий уровень фитиновой кислоты, препятствующей усвоению многих полезных веществ, в частности цинка, который как раз действует на наш организм успокаивающе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, действительно ли можно стать седым из-за стресса.

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