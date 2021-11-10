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Пять полезных свойств петрушки, о которых вы могли не знать

Эксперты перечислили удивительные свойства петрушки, о которых многие люди даже не догадываются

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Петрушка часто используется в кулинарии, народной медицине и косметике, потому что обладает целым рядом полезных свойств. Но многие о них даже не догадываются. 

Пять полезных свойств петрушки, о которых вы могли не знать

Чем полезна петрушка (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что петрушка богата на витамины А, В, РР и Е, а также железо, кальций, фосфор, магний и другие полезные микроэлементы. 

Это растение необходимо добавлять в блюда, потому что оно стимулирует работу пищеварительной системы, помогая при воспалениях желудка и двенадцатиперстной кишки. А наличие инсулина в петрушке улучшает обменные процессы в организме. 

Еще продукт часто используют в косметологии, поскольку он творит чудеса: приводит кожу в тонус, отбеливает, снимает отеки и покраснения. Маски с добавлением петрушки помогают в борьбе с угревыми высыпаниями, а также препятствуют появлению морщин. 

Эксперты говорят, что петрушка обладает естественным антибактериальным и освежающим действием, ее сок отбеливает зубы, удаляет налет и укрепляет десны.

Более того, это огородное растение хорошо влияет на кроветворную систему, укрепляя сосуды и нормализуя кислородный обмен. 

Помимо этого, петрушка налаживает работу надпочечников и щитовидной железы, она эффективна при нефрите и заболеваниях мочеполовой системы.

К слову, использовать петрушку можно в свежем, сушеном и реже соленом виде, листья – как составную часть салатов, а листья и корнеплоды – как добавку к гарнирам и супам, особенно – к рыбным блюдам.

Напомним, что в огородной зелени содержится много витаминов, минералов и полезных веществ, которые нужны нашему организму. Ее можно добавлять в салаты, супы и другие блюда, чтобы придать им аромат лета. Однако при этом зелень способна навредить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские диетологи рекомендуют для борьбы с перееданием использовать мяту – растение, которое пользуется спросом и в медицине, и в косметологии.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/708261-svojstva-petrushki-o-kotorykh-vy-dazhe-ne-dogadyvalis
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