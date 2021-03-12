Многие женщины жалуются на ожирение и проблемы с лишним весом. Чаще всего виноват в этом сидячий образ жизни и неправильное питание, но есть и другие причины, которые, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к фигуре. Что это за причины?

Пять неочевидных причин, из-за которых вы набираете вес (фото из открытых источников)

Психолог Наталья Борисова на своей странице в Instagram рассказала, что активные занятия спортом и правильный рацион могут быть неэффективны, если у вас проблемы с психологическим состоянием.

Постоянный стресс

Многие люди "заедают" стресс, потому что таким образом они успокаиваются или хотят поднять себе настроение. Но различные сладости не смогут заглушить переживание, боль или нервное напряжение.

Одиночество

Психолог говорит, что одиночество может стать причиной постоянного переедания и лишнего веса, и это касается не только взрослых, но и детей.

Страх

Скрытый страх перед окружающим миром заставляет вас выстраивать своеобразный барьер: "Неосознанное желание защитить себя от внешнего мира, который кажется вам опасным и жестоким", – объясняет психолог.

Перфекционизм

Многим женщинам кажется, что их фигура несовершенно, они постоянно недовольны своим отражением в зеркале, ищут какие-то недостатки и регулярно сидят на жестких диетах. Но этим, они подвергают организм серьезному стрессу и вес лишь увеличивается.

Неумение радоваться

Психолог говорит, что неумение радоваться обычным вещам, отсутствие интересов и занятий, которые приносят удовольствие, может привести к перееданию. Человек пытается найти утешение в еде.

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